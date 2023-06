Evol T.1 - Atsushi Kaneko - La chronique BD

Résumé : Dans une ville soumise à des super-héros injustes, trois adolescents, qui ont voulu se suicider, se retrouvent avec des capacités surhumaines, et sont bien décidés à devenir des super-vilains...

Critique : Exploiter le mal-être adolescent et le mixer avec une histoire de superhéros, voilà en quelques mots concis ce qui pourrait suffire à résumer cette série qui s’attaque aux capacités surhumaines pour les rendre déviantes, malsaines ou juste inutiles. Akira avait déjà absorbé cet état de fait en le rendant post-apocalyptique, The Boys avait voulu rendre les super-puissants aussi corrompus que les autres, et Evol condense ces deux apports avec une uchronie captivante, centrée sur une seule ville imaginaire (à la manière de Gotham) pour en percevoir les méandres : notables corrompus, policiers manipulés, faillite du système judiciaire perverti par l’influence des deux justiciers, un frère aux allures de superman nazi, et sa sœur plus mystérieuse. Avec trois protagonistes différents en apparence, en caractère mais qui se rejoignent dans leur but commun, les aventures commencent de manière piteuse, avant de progressivement prendre une tournure chaotique, voire cathartique.

© Delcourt / Kaneko

Le style graphique, très noir et très blanc, offre un contraste permanent saisissant. De fait, certaines pages, qui offrent des éléments anecdotiques pour la suite, sont tellement tranchantes par leur opposition qu’elles semblent importantissimes pour la suite du récit. Il faut s’habituer à voir ces pages de nuit offrir un fond où le vide paraît tout absorber, où le nihilisme s’invite donc à travers le style, renforçant voire doublant l’effet du scénario par ces planches. Et comme le sujet des premières pages, avec le suicide, puis celui des suivantes, la vengeance, absorbe parfaitement la pureté du contraste, on est aspiré par cette lecture stylisée dès le début, et ce jusqu’au bout.

© Delcourt / Kaneko

Série non pas haute en couleurs au sens littéral du terme mais pleine de tension, graphique et scénaristique, Evol annonce un sujet et un style au sommet, de quoi augurer une suite tout aussi fantastique.