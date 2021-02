Oleg – Frederik Peeters – chronique BD

0 personne

Résumé : Oleg est un dessinateur de bande dessinée qui approche la cinquantaine, amoureux de sa femme et père d’une adolescente dont il est proche. Son quotidien tourne autour du dessin, et l’artiste est parvenu à vivre de son art grâce au succès de ses histoires. Mais depuis peu, le dessinateur est en proie au doute. Il travaille de multiples projets, sans grande conviction. Surtout, il lui semble être en décalage par rapport au monde – de plus en plus numérique, de plus en plus superficiel – qui l’entoure. En dépit de ces doutes, le quotidien d’Oleg est assez paisible, jusqu’à ce qu’il soit brusquement chamboulé par l’AVC de sa femme.

Le dessinateur Suisse Frederik Peeters réinvestit le récit intime avec Oleg, vingt ans après le chef-d’œuvre autobiographique Pilules bleues qui narrait son histoire d’amour avec une femme séropositive. Pour échapper à un « effet suite » à Pilules bleues, récit qu’il mentionne dans une brillante mise en abyme, Frederik Peeters se crée un double fictionnel. Par l’intermédiaire d’Oleg, il partage son quotidien d’artiste, de la planche à dessin au dédicaces au festival d’Angoulême. Il partage dès lors les doutes qui l’assaillent, bien qu’il reconnaisse lui-même avoir eu la chance de vivre rapidement de son métier. Personnalité contemplative, Oleg apparaît en décalage avec une époque qui l’angoisse. Alors qu’il se sent vieillir, il s’interroge sur un monde qui se transforme à toute vitesse. En ce sens, Oleg est le fruit de ce questionnement, dans lequel le dessinateur se fait observateur de ses contemporains. L’artiste justifie son projet dans une planche lumineuse, dont nous tirons cet extrait : « – Il faut voir ça comme une tentative de raconter simplement une vie quotidienne. La vitesse du monde. Le brouillard idéologique. À quoi ça rime d’être un auteur de BD vieillissant au 21e siècle ? Ah, et puis raconter l’amour long, aussi !

– Ouais, c’est ton petit compte Instagram à toi, quoi... » Frederik Peeters – Atrabile Mais surtout, et c’est là la grande force de ce beau récit, Oleg est une déclaration d’amour sincère de Frederik Peeters à ses proches, et en particulier à sa femme, qui le conseille et avec qui il partage une véritable complicité. Le dessin en noir et blanc hachuré de Frederik Peeters s’avère très expressif. L’auteur alterne dialogues et scènes cocasses avec avec de très belles planches contemplatives et muettes. Frederik Peeters insère aussi régulièrement de discrètes références à ses précédents travaux, jouant sur l’effet de mise en abyme. On retrouve dans ces moments toute l’habileté d’un dessinateur en pleine maîtrise de son art. Artiste de grand talent, Frederik Peeters fait passer son lecteur du rire à l’introspection par une succession de scènes de la vie quotidienne, renforcées de quelques métaphores ou projections fantasmées. Récit de l’intime, Oleg transmet des sentiments – l’amour, la crainte du lendemain et de la mort – qui touchent à l’universel. C’est la force des histoires particulièrement réussies. Frederik Peeters – Atrabile

184 pages - 18 €

