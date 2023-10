Les évaporés - Isao Moutte - la chronique BD

Résumé : Parti de chez lui sans donner la moindre information, le père de Yukiko est {de facto} devenu un évaporé. Celle-ci, exilée en France pour ses études, rentre au Japon tandis que lui cherche à ne plus exister, recommençant une vie en marge...

Critique : Les faits divers japonais ont ce halo aussi lugubre qu’intriguant qui pousse à vouloir savoir ce qu’il advient de ces milliers de citoyens et citoyennes qui, chaque année, disparaissent, volontairement ou non, sans que l’on cherche vraiment leurs traces. Pour les autorités, ils ont fait le choix d’une autre vie. Pour les proches, ils n’ont pas donné d’explications. Dans cette BD aux allures de double enquête, on suit donc les pas d’un père de famille, visiblement mis à la porte de l’entreprise où il a officié pendant plus de trente ans, qui s’en va, pas si loin que cela, mais qui a rejoint un quartier bien particulier de Tokyo, celui des évaporés, où les petites chambres et les petits boulots valent mieux que des grandes questions. Derrière lui, sa fille, qui végète en France mais ne voulait pas rentrer, et qui devra faire des choix. À côté de lui, un ado orphelin, débrouillard mais renfermé, qui est en fait un survivant de Fukushima. En fond, cette terrible catastrophe, pour interroger et faire vivre un Japon des marges, sans être excessif ni évasif, avec un ton corrosif.

© Sarbacane / Moutte

Pour mettre en scène ce cheminement, qui s’enrichit d’un peu d’action et de rebondissements discrets, Isao Moutte a choisi un dessin ni virevoltant, ni tire-larmes : il offre des personnages pathétiques mais jamais tragiques, des scènes désespérantes mais pas totalement déchirantes, des regrets et des reproches mais pas de confrontations et de catharsis, dans un dessin noir et blanc presque rétro, d’un polar des années 50 où la course poursuite ne sera pas haletante, mais les respirations et les pauses importantes.

© Sarbacane / Moutte

Immersion peu commune dans un destin rempli de mystères, Les évaporés met en scène plusieurs personnages retraçant un Japon meurtri par un évènement, mais aussi simplement abîmés par la vie.