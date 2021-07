Facteur pour femmes . T.2 – Didier Quella-Guyot, Manu Cassier - la chronique BD

Résumé : Facteur pour femmes T.2 nous entraîne en 1918. La guerre vient de se finir et les femmes d’une petite île au large de la Bretagne doivent reprendre une vie « normale » en cachant un lourd secret autour d’un assassinat. Chacune d’entre elle pourra-t-elle se taire ? Et jusqu’où ira ce groupe pour préserver le silence ?

Nous suivons un groupe d’héroïnes dans un récit choral où les différentes figures se révèlent importantes. C’est le meurtre du facteur qui lie les femmes entre elles. Mais au-delà, c’est aussi les rapports adultères qu’elles ont entretenus avec le défunt facteur – tout cela fait l’objet du premier tome – qu’elles veulent cacher.

Ces femmes, qui ont appris à gérer leur vie et leur plaisir loin de leurs maris, vont avoir du mal à reprendre leur quotidien une fois la guerre terminée.

D’autant que petit à petit, l’étau va se resserrer sur elles. Témoins inattendus, fragilité psychologique, tension sous-jacente, commérages, autant de problèmes qui transforment la vie paisible de cette île. Les femmes tentent différentes solutions, comme l’isolement ou la fuite, mais rien n’y fait, elles ne peuvent laisser loin d’elles ce lourd passé qu’elles partagent ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et le pire arrivera bien vite.

La BD se termine par un cahier graphique comprenant les recherches de Manu Cassier sur les décors et surtout les personnages.

Didier Quella-Guyot, Manu Cassier / Grand Angle

Manu Cassier a eu besoin de temps pour trouver son style, pour ne pas chercher vainement à coller à celui de son prédécesseur, Sébastien Morice. Et le résultat est réussi. Cette galerie de portraits attachants prend vie au fil des pages, et ces femmes qui tentent de parvenir à un nouvel équilibre dans ce monde d’après-guerre où on leur refuse la place qu’elles ont assumé pendant quatre ans, sont bien vivantes. Leur regard fuyant, leur colère explosive, leur lassitude qui se lit au fond des yeux font mouche.

Cette île semble se contracter autour d’elles, malgré la présence de ce ciel immense et de cette mer infinie. Et c’est l’étouffement qui les guette.

Facteur pour femmes T.2 est une suite originale au premier tome, où les femmes doivent trouver le moyen de contrôler une situation incontrôlable pour préserver la paix de leur île.