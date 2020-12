Le Culte de Mars - Mobidic - chronique BD

Résumé : Sur Terre, l’Humanité est revenue à l’âge de pierre, faute de ressources à se partager entre survivants du grand exode, celui qui a mené il y a de cela plusieurs générations les plus riches vers la planète Mars. Alors, c’est un culte dédié à la planète rouge qui vénère et attend les sauveurs d’une planète à l’agonie, où la science ne repose que sur les épaules d’un conteur itinérant…

Dans ce one shot qui laisse découvrir une histoire complète et tenue, les messages de l’avenir se font l’écho des crises d’aujourd’hui, écologique et environnementale tout d’abord, mais aussi sociologique et d’éducation. En effet, si l’on passe le futur sombre réservé à la planète, il faut s’attarder sur le choix des élites fortunées de se réserver les bons plans, ce qu’Elysium avait par exemple déjà montré. Ensuite, la suspicion à l’égard des sciences et le manque d’éducation sont mis en avant, comme si les failles de nos sociétés s’étaient simplement élargies avec la fin des ressources et les années. Hermès, qui n’est à proprement parler le héros mais plutôt le héraut de cette histoire, est une sorte de porteur de savoir comme Éli l’avait été, mais heureusement ce n’est pas la Bible qu’il trimbale sur son dos, mais bien une Encyclopédie. Une belle métaphore puisque ce savoir peut devenir un fardeau, mais c’est aussi un beau symbole d’espoir, qui parvient à surgir malgré les sombres péripéties.

Mobidic / Delcourt

Ne pensez pas trouver les rouges et arides décors martiens dans cet album, puisque Mobidic a plutôt fait le pari d’un récit d’anticipation où tout est retourné à la nature et son côté sauvage, humains compris. La forêt, les ruines et les vestiges de fusées sont donc à l’honneur, tandis que les personnages ont des allures de Simon du Fleuve, aux vêtements rapiécés, mêlant Moyen Âge et Mad Max dans certaines pages. Toutefois, en dépit de la violence et des scènes de barbarie, un certain calme et une dose d’espérance se dégagent au final, invitant le lecteur à se prendre en main pour éviter ce futur désolant, comme tout bon apologue sait le faire.

Mobidic / Delcourt

Le Culte de Mars est un album complet, avec une histoire solide et des personnages réalistes. Ce récit permet de voir sous un autre angle les annonces d’Elon Musk et de se pencher sur la Terre et l’éducation, deux enjeux autrement plus importants que la planète rouge.