Festival d’Annecy 2024 : la cérémonie d’ouverture appelle au rassemblement

Crédit : Regina Pessoa

News : Il est 20 heures en ce dimanche 9 juin et la salle création du palais Bonlieu est pleine. Sur scène, un grand écran de cinéma diffuse des images animées et le logotype du Festival. Les amateurs de cinéma d’animation ont cette année encore répondu présent à l’appel de la ville au célèbre lac. Les expositions, les premières séances rassemblent déjà des centaines de personnes et cette cérémonie d’ouverture donne le coup d’envoi à une programmation toujours aussi riche et hétéroclite.

Marcel Jean, l’animateur de la soirée, entre sur scène sous des applaudissements sincères pour présenter officiellement la 48e édition du Festival International du Cinéma d’Animation d’Annecy, créé en 1960.

Sur scène se succèdent le maire d’Annecy, François Astorg, et le président du Festival, Mickaël Marin. Tous deux portent le même discours de rassemblement, rappelant que les arts ont cela d’extraordinaire qu’ils peuvent réunir les hommes et femmes du monde entier, par-delà les différences culturelles et la barrière des langues - nombreuses en ce premier jour de festivités - alors que le cinéma d’animation portugais est à l’honneur cette année, avec de nombreuses projections de longs et courts métrages.

Le film d’ouverture, La plus précieuse des marchandises, qui avait été en compétition officielle à Cannes, est réalisé par Michel Hazanavicius.

Ce dernier, entouré de plusieurs membres de son équipe, raconte brièvement la genèse de ce projet, dont les balbutiements avaient été présentés trois ans plus tôt lors de l’édition 2021 du Festival. Il faut dire que cela n’a pas été simple pour ce talentueux cinéaste qui, jusque là, ne connaissait rien à la réalisation d’un film d’animation, bien qu’il ait dessiné tous les personnages de cette adaptation du roman de Jean-Claude Grumberg.

Le parcours fut semé d’embuches, entre infarctus, accouchement et burn out. Si le réalisateur de The Artist en parle avec humour, son film, lui, traite avec simplicité, tendresse et gravité, d’un sujet bien plus sombre : les ravages familiaux et psychologiques de la guerre.

Le résultat est sidérant, admirable. Lorsque démarre le générique de fin, la salle se lève et applaudit longuement, achevant d’ouvrir cette nouvelle édition du plus grand festival de cinéma d’animation sous les meilleurs auspices.