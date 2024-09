Festival De l’écrit à l’écran à Montélimar : du 20 au 26 septembre 2024

La 13e édition de ce festival qui, depuis 2012, réunit littérature et cinéma, propose une trentaine d’avant-premières, des tables rondes, des rencontres avec des écrivains, des réalisateurs, des comédiens et des musiciens ainsi qu’un hommage à Romy Schneider.

News : L’invité d’honneur sera cette année Vincent Lindon qui se prêtera au jeu du grand entretien le samedi 21 septembre à 15h au théâtre, avant la projection de Jouer avec le feu, le film de Delphine et Muriel Coulin dans lequel il incarne un père désorienté par les dérives extrémistes de son fils, et pour lequel il vient de gagner le prix d’interprétation à Venise. Mais tout commencera la veille, 20 septembre, avec la projection à 20h30 au Palais des Congrès, du film d’ouverture Monsieur Aznavour de Mehdi Idir et Grand Corps Malade, en présence de l’équipe et précédée du set musical d’Emma Peters.

Deux autres moments forts rythmeront cette fête cinématographique. La soirée de clôture du 26 septembre sera l’occasion de découvrir Saint-Ex de Pablo Agüero, juste après le set musical d’Alain Chamfort ; tandis que le 25 septembre, lors de la remise du prix de l’écrit à l’écran, le dernier film de Michel Hazanavicius La plus précieuse des marchandises sera à l’honneur, accompagné du set musical de Peter von Poehl et Marie Modiano.

Copyright Claudine Levanneur Sandrine Kiberlain et Guillaume Nicloux présentent le film Sara Bernhardt, la divine - FFA 2024

Quatorze films français et étrangers seront diffusés dans le cadre du Panorama avant-premières, dont le multi récompensé Vingt Dieux de Louise Courvoisier ou Sarah Bernhardt, la divine de Guillaume Nicloux ; et six longs métrages, adaptés d’œuvres littéraires, constitueront la section Littérature et cinéma.

Copyright Claudine Levanneur Louise Courvoisier reçoit le Valois de Diamant au Festival du film francophone d’Angoulême 2024

Au village du festival, se tiendront des tables rondes. L’éloge de la parole le 23 septembre à 10h45 interrogera sur la capacité des mots à réparer et apaiser nos sociétés et à nous réunir. Le 26 septembre à 17h, Femmes en société(s) mettra en avant quatre femmes aux parcours remarquables qui viendront partager leurs expériences. Un hommage sera rendu à Romy Schneider. L’occasion de redécouvrir César et Rosalie de Claude Sautet, Le train de Pierre Granier-Deferre ou le documentaire de Patrick Jeudy Conversation avec Romy Schneider. Jean-Pierre Lavoignat, présentera son livre Romy/Sautet. De nombreux invités, parmi lesquels Ken Loach, Louis Garrel, Sandrine Kiberlain, Paul Kircher, Alexandra Lamy, Félix Moati, Céline Sallette, Sorj Chalandon, Alexandre Lacroix, Marie Modiano mais aussi Agnès Saal, François Hollande et quelques autres seront présents pour des échanges avec le public.