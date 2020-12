First Job, New Life . T1 et T2 – Nemu Yoko - chronique BD

Résumé : First Job, New Life T1 et 2 nous fait assister à un tournant décisif dans la vie de Tama. La jeune fille, fraîchement diplômée, peine à trouver un travail, quand elle passe un entretien dans une société pour être graphiste pour le pachinko - jeu d’argent populaire et commun au Japon -. Elle décroche le job mais va vite découvrir que cette société ne fonctionne pas comme toutes les autres.

Tama commence donc une nouvelle vie, au bureau. Mais dans un bureau étroit où l’on ne compte pas ses heures, l’évier servant à faire sa toilette et un matelas unique permettant à un employé de dormir sur place pour finir son travail. La jeune femme n’accepte ce boulot uniquement grâce à la perspective alléchante d’un voyage d’entreprise à Hawaï.

Nemu Yoko / Kana

Tama va se donner à fond dans ce nouveau domaine auquel elle ne connaît rien, n’ayant jamais joué au pachinko.

Précisons que ne rien connaître au pachinko ne représente pas du tout un obstacle pour profiter de cette BD pleine de vie. En effet, les collègues de Tama sont de drôles de caractères. Tous un peu fous, à leur manière, ils apportent une touche de fantaisie qui permet à tout le groupe de tenir ce rythme insensé – comme le dit le manga : métro deux fois par semaine, boulot vingt-quatre heures sur vingt-quatre et dodo au travail -.

Surtout, Tama va petit à petit, sans bien même s’en rendre compte elle-même, tomber amoureux de Domoto, son supérieur. On rit aux nombreux quiproquos qui s’installent, car tout ce récit, pour l’instant, reste bon enfant.

La jeune fille introvertie qu’est Tama nous tient dans l’histoire, mais les personnages secondaires réservent tous de belles surprises. Peut-être que l’on peut deviner comment l’histoire va se terminer, mais peu importe, car on a juste envie de passer plus de temps avec Tama, Domoto, Momoko et Miyashita à découvrir ce petit monde, ses travers, ses enjeux, ses déceptions, et surtout cette discrète solidarité qui les lie les uns aux autres.

Nemu Yoko / Kana

Nemu Yoko adopte les codes classiques du dessin manga, personnages stylisés, composition dynamique, noir, blanc et trames de gris. Mais elle décide de mettre vraiment l’accent sur les personnages. Du coup, les décors sont présents, mais sont rapidement éludés une fois les lieux posés. Et l’auteur nous offre de nombreux gros plans permettant de faire ressortir les émotions des protagonistes.

First Job, New Life T1 et 2 est un manga débordant d’énergie, « premier travail, nouvelle vie », peut-être, mais belle histoire, sûrement ! Un récit qui nous laisse quatre tomes pour découvrir comment Tama va gérer son premier boulot, et surtout son premier amour...