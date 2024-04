Leftstar et l’étrange péripétie - Jean Fhilippe - la chronique BD

Résumé : Leftstar ne se sent plus complet depuis qu’il n’a plus accès au monde virtuel qu’il a créé. Alors qu’il se rend chez des amis, il constate qu’une chauve-souris géante et douée de parole le suit... puis l’emporte.

Critique : Dans une culture où tout va très vite, et où des modes surgissent désormais pour s’estomper aussi vite, Leftstar est un objet complètement à part. En partant de la création comme attention particulière, mais pas comme fin en soi, ce petit roman graphique hybride nous pousse vers un univers de fantasy où le réel n’a pas de frontière claire ni totalement définie, où d’ailleurs le rêve et un monde virtuel vont assez de pair, comme si une réminiscence de surréalisme s’était invité dans ce qui ressemble fort à un jeu vidéo tranquille d’aujourd’hui, qui aurait à l’intérieur de ce jeu un monde à construire... Bref, un jeu de mise en abîme et une quête interne qui touche à quelque chose de plus grand, mais pas si grand que ça, que le soi. Aussi le lecteur se verrait-il bien à la table de ce couple d’amis - sont-ce des nains, des elfes ? - qui plaisantent en commentant leurs hobbies, parlant de la marche du monde comme si tout cela était normal. Or chaque élément du récit éloigne de la normalité, mais la rend aussi caduque.

© Kinaye / Jean Fhilippe

Le dessin joue lui aussi de ce double aspect, avec ce noir et blanc rétro, très sérieux parfois, très profond lorsqu’ils touchent aux étoiles ou au néant, mais aussi très léger quand il y a un barbecue au soleil couchant. On se sent bien en lisant ces pages brunies, ces paysages assez exotiques sans paraître incroyables, il y a en effet comme une brume matinale ou une jolie lumière crépusculaire qui envahit tout, faisant ressentir dans cette étrange péripétie un je ne sais quoi de calme et de volatile.

© Kinaye / Jean Fhilippe

Dans cette fable aussi solitaire qu’universelle, l’auteur Jean Fhilippe entraîne son lecteur dans un récit sans véritable péripétie, mais avec un but caché : le faire complice de sa création et lui faire pousser quelques ailes.