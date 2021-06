Wombs – Yumiko Shirai – la chronique BD

Résumé : Les First se sont installés sur la planète Jasperia et l’ont terraformée il y a plusieurs générations. Mais ils ont été attaqués par les Second, qui souhaitent les déloger. La guerre entre les deux entités fait rage lorsque la jeune Mana Olga est appelée à réaliser son service militaire au sein de l’armée des First. Elle intègre une unité spéciale uniquement composée de femmes, baptisée « Forces spéciales de transfert ». Les femmes de cette unité accueillent dans leur utérus un « organe de transfert » lequel, moyennant une formation particulièrement difficile, leur permet de se téléporter. Cette capacité de téléportation confère aux First un avantage stratégique notable dans une guerre sans merci…

Prévue en cinq volumes, la série Wombs arrive en France auréolée du « Grand Prix japonais de la science-fiction » – obtenu l’année de sa conclusion en 2016 –, une récompense ouverte à plusieurs médias et qui revient rarement à une bande dessinée. Si le premier volume se concentre de façon assez classique sur la formation de l’héroïne Mana Olga pour familiariser le lecteur avec l’univers, Wombs séduit rapidement par l’originalité de son propos. Yomiko Shirai prend le contrepied des récits de guerre classiques en centrant son propos sur des personnages féminins. À Jasperia, ce sont les femmes qui ont un avantage génétique sur les hommes, puisque c’est dans l’utérus que s’implante « l’organe de transfert » qui permet la téléportation. Cette idée originale, très bien expliquée et mise en scène dans la série, permet à l’autrice de mêler astucieusement récit de guerre et maternité. Si l’on comprend rapidement le danger incarné par la civilisation des Second, Yomiko Shirai évite tout manichéisme, et montre que les First vivent sous un régime autoritaire qui contraint certaines femmes à rejoindre la section de transfert, utilise la propagande et n’hésite pas à manier la censure. Ceci étant dit, l’autrice a l’intelligence de ne pas alourdir son propos par des considérations socio-politiques éloignées des enjeux de l’action : la trame narrative suffit à interpeller le lecteur sur les questions soulevées par le récit.

Yumiko Shirai / Shogakukan / Akata pour la trad. française

Yomiko Shirai concentre l’essentiel de son intrigue en intérieur, où l’on suit l’entraînement intensif de l’héroïne et son incubation. Les principaux personnages sont bien posés, et l’autrice maîtrise son sujet de bout en bout. L’atmosphère de mystère qui entoure les Second renforce l’intérêt de l’histoire et donne envie de découvrir la suite. En revanche, si les scènes de téléportation sont graphiquement assez réussies, on peut regretter le nombre limité de planches qui nous font découvrir le paysage de Jasperia, ce qui aurait renforcé l’immersion du lecteur.

Yumiko Shirai / Shogakukan / Akata pour la trad. française

Doté d’un idée originale bien mise à profit, Wombs plaira sans aucun doute aux amateurs d’une science-fiction exigeante. Une belle découverte.