Frankenstein - Sandra Hernandez - la chronique BD

Résumé : Jeune étudiante brillante en médecine, Frankenstein est issue d’une bonne famille, fiancée à un homme charmant et promise à un bel avenir. Elle entreprend cependant des recherches sur le mystère de la vie, se prenant à espérer la récréer à partir de cadavres...

Critique : Frankenstein est un classique intemporel qu’il est important d’adapter à chaque époque et chaque média. Cinéma et bande dessinée ont donc largement exploité sa portée, interprété ses visées, réécrit selon les volontés de chacun. Sandra Hernandez, qui avait déjà livré le très bel album L’homme qui aimait les arbres, adaptation de Jean Giono, repart sur un récit adapté où elle apporte sa touche personnelle. Un seul et unique élément diffère de l’œuvre originale, qui reprend les actions et surtout la narration selon l’écrit de Mary Shelley : au lieu d’être un homme, le héros est une femme. Sa promise devient un fiancé, mais pour le reste les péripéties, voire certaines répliques, sont les mêmes. La fidélité est ainsi élevée au rang d’art, et l’on trouvera une véritable force dans cette adaptation qui digresse dangereusement en inversant le sexe mais en conservant toute la philosophie de l’aïeule. La maternité renvoie peut-être davantage que le concept divin de "Père", et cette félonie de Sandra Hernandez révèle assurément plus, une idée que l’autrice avait eu, mais n’avait sans doute pas pu exprimer à son époque.

© Bang Editions / Hernandez

D’instinct, le lecteur peut rejeter ce dessin, qui n’a pas les caractéristiques d’un roman d’horreur. Les ombres ne semblent guère effrayantes, les couleurs sont trop relevées pour ne pas égayer, et même le début dans la neige polaire de l’Arctique ne pas paraît pas tragique. Il s’agit d’un leurre, car la monstruosité ne se situe pas dans ces apparences trop lisses, ces visages trop roses et ces vêtements trop propres. L’ombre qui n’a pas de visage s’avance peu à peu et elle pèse, elle enserre, elle rattrape le lecteur par le col pour lui imposer sa bise sinistre sur son échine. Oui, la peur arrive, elle est finalement là, encore une fois, à la manière de Shelley.

© Bang Editions / Hernandez

Adaptation tranchée mais irrésistiblement fidèle à l’originale, cette Frankenstein de 2023 est une sorte d’hommage impertinent à un des plus grands classiques de la littérature.