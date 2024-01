Les brumes de Sapa - Lolita Séchan - la chronique BD

Résumé : Partie à l’aventure au bout du Vietnâm, Lolita a rencontré une jeune fille Lo Thi Gôm, et se sent liée à elle. De voyage en voyage, elle apprend à la connaître, à à se reconnaître en elle, pour grandir et comparer des destins a priori incomparables.

Critique : La plupart des romans graphiques ont cette visée thérapeutique, inconsciente ou non, qui permet de s’interroger sur son parcours, ses traumatismes et ses échecs ou plus simplement son mode de vie et ses attentes. Les Brumes de Sapa appartiennent à cette catégorie, et le titre le met d’ailleurs en lumière : dès le départ, avant même son arrivée au Vietnam, l’autrice navigue à vue, sans boussole pour sa vie. Si c’est le cas de la plupart des gens, elle l’accepte et sent bien que quelque chose lui manque. Pour elle, ce voyage ne sera pas initiatique, cette aventure ne marque pas de passage à l’âge adulte, de grande expérience, mais plutôt un dépaysement primordial, et surtout une rencontre. Dans ces brumes va émerger une jeune fille, et la narratrice sent un lien se nouer entre elles deux, un de ces liens qui relie pour la vie des êtres qui n’auraient jamais du être ensemble, voire se rencontrer. De ce fait, les soubresauts intimes (séparation, famille, travail...) passent au second plan, et le lecteur se concentre sur les multiples voyages au Vietnam pour voir grandir Lo Thi Gôm, dont la vie ressemble à une tragédie du quotidien.

© Delcourt / Séchan

Pour encadrer ces deux vies qui se suivent, Lolita Séchan appuie sur un crayon fin, qui surprend aussi bien par son sens du détail que par son flou délicat. Là encore, le titre vient rappeler que Sapa serait un cadre privilégié, mais sans le croquer dans son intégralité : d’ailleurs, les quinze années qui séparent les différents voyages montrent bien que cette partie du monde a considérablement changé (la faute au tourisme... et donc indirectement à l’autrice) et ce sont des brins de gens, des morceaux de maisons et des parts de paysages qui appariassent sans être totalement découpées. À ce titre, l’épilogue est peut-être la partie la plus captivante du livre, car il montre en accéléré des changements assez forts (notamment au rayon des naissances) et livre un aperçu dense et complet du style graphique.

© Delcourt / Séchan

Roman graphique qui se range dans une tradition autobiographique, Les Brumes de Sapa laissent entrevoir une autre partie du monde et la partie intime d’une autre.