Frida Kahlo, des ailes pour voler - la chronique du spectacle

Le 23 juillet 2026
Un spectacle qui réussit le pari de faire découvrir Frida Kahlo au jeune public !
- Acteurs : Thaïs Herbreteau, Nathalia Saucedo
- Durée : 0h45mn
- Compositeur : Oscar Alvarez
- Auteur : Orlando Tovar
- Genre : Spectacle jeune public
- Plus d'informations : Le site du Festival Off d’Avignon
- Festival : Festival d’Avignon 2026
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Résumé : La vie de Frida Kahlo à travers un voyage au Mexique.
Critique : La dure vie de la grande Frida est racontée ici à hauteur d’enfant. Le jeune public peut ainsi découvrir l’artiste, sa rage de vivre, son existence tumultueuse, tout en explorant le Mexique, ses traditions, son histoire. C’est la force de ce spectacle, porté avec beaucoup de fraîcheur et d’énergie par Thais Herbreteau et Nathalia Saucedo. Elles interprètent une multitude de personnages (et même le légendaire Diego Rivera !) L’humour est omniprésent. La souffrance subie par Frida est toujours magnifiée, sublimée pour partager la passion de vivre, de créer, de révolutionner l’art et l’histoire.
Les magnifiques costumes aux couleurs éclatantes émerveillent le public et plongent les enfants au cœur de la culture mexicaine.
Le spectacle est mis collectivement en scène par la Compagnie Apapacho Théâtre (dont Laure Dehorter est la collaboratrice artistique). Le rythme est soutenu, virevoltant, fluide pour capter l’attention des enfants appelés à interagir avec les interprètes. Une belle découverte !
- Crédit : Apapacho Théâtre
Jusqu’au 25 juillet 2026 au Festival off d’Avignon : à 10h à la Comédie du Forum. Puis le spectacle partira en tournée !
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