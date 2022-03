Froid comme l’enfer - Lilja Sigurdardottir - critique du livre

Résumé : Isafold, âgée d’une quarantaine d’années, est une belle jeune femme qui vit en Islande, avec Björn, dont elle est éperdument amoureuse. Sa mère, Violet, est très inquiète car elle ne donne plus signe de vie depuis maintenant deux semaines. Elle alerte alors son autre fille, Aurora, qui n’a d’autre choix que celui de quitter Newcastle pour l’Islande afin de rechercher de sa sœur. Dès son arrivée à son hôtel à Reykjavik, Aurora, qui est détective privée en matière financière, va rencontrer Hàkon, un homme qui aurait escroqué le fisc. Une occasion inespérée pour conforter ses compétences et rentabiliser son voyage. Se profilent alors deux enquêtes parallèles tout à fait passionnantes.

Critique : Ce roman captivant se déroule durant un mois de mai, du mercredi au samedi, avec pas moins de cent huit chapitres courts et fluides qui se lisent rapidement. Le prologue pose d’emblée le cadre terrifiant de l’histoire : « […] il tendit le bras pour attraper la main qui dépassait de la valise… Désormais, il était capable de tuer. »

La description fine des personnages permet au lecteur de s’attacher à chacun d’entre eux, au fil des pages. Ainsi, l’évocation particulièrement détaillée et touchante des sentiments d’Aurora pour sa sœur aînée évolue jusqu’à la compassion. Il y a aussi

les voisins d’Isafold dépeints comme des êtres loufoques : en premier lieu, Olga, une mère qui a perdu son fils et se lie à Omar, un jeune réfugié qu’elle accueille chez elle et qu’elle considère comme son propre enfant. Ce garçon sensible l’émeut à chaque fois qu’il l’appelle maman. Ensuite, il y a Grimur, un homme original et borderline, obsédé par le besoin incessant de se raser intégralement le corps.

Tous connaissent Isafold et ont donc peut-être un rapport avec sa disparition. C’est avec l’aide de Daniel, un policier et l’oncle par alliance d’Aurora - qui d’ailleurs en pince pour elle - que l’histoire va finir par être démêlée.

Force est de reconnaître que Lilja Sigurdardottir est brillamment parvenue à passer de l’enquête financière à la recherche d’Isafold, en maintenant le lecteur dans une atmosphère pesante qui se joue dans les détails. Avec Froid comme l’enfer, l’auteure a choisi de nous interpeller sur les violences faites aux femmes. Elle s’attarde sur la culpabilité et la détresse que peuvent ressentir les victimes et, notamment, sur le fait que la femme battue revient trop systématiquement au domicile conjugal, l’amour et l’emprise étant malheureusement plus forts que tous les coups reçus. Elle dénonce aussi l’attitude et le comportement malsains de l’entourage de l’auteur des violences, qui souvent l’excuse, en expliquant que la victime a sans doute bien cherché tout ce qui lui arrive. Cette situation insupportable déstabilise la famille proche de cette victime, déjà éprouvée. C’est le cas d’Aurora et Violet, qui avaient beau être à l’écoute d’Isafold en lui conseillant de partir, mais qui, à chaque fois, impuissantes, assistaient au retour insupportable d’Isafold dans les bras de son bourreau.

Ce thriller, traduit en français par Jean-Christophe Salaün, tient le lecteur en haleine jusqu’à la fin, surprenante et très réussie. Dans son pays, Lilja Sigurdardottir est reconnue pour ses pièces de théâtre et ses romans noirs, ce qui explique la justesse de l’intrigue. Elle participe à l’organisation du Festival Iceland Noir de Reykjavík, et sa fameuse trilogie Reykjavík Noir a rejoint la liste des best-sellers dans de nombreux pays. Un succès bien mérité.