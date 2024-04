Garçons manqués – James - la chronique BD

Résumé : {Garçons manqués} raconte l’histoire de deux enfants, Malcolm et Charlie. Lui, ne veut pas jouer au foot et préfère lire, elle, adore le foot et déteste les jupes et tous les deux ne veulent pas faire ce que la société attend d’eux. Ils ne s’apprécient pas vraiment, en apparence, et vont être obligés de passer du temps ensemble...

Critique : Malcolm et Charlie ne supportent pas le reste du monde. Mais ils ne s’aiment pas non plus. Et pourtant, de dispute en vannes, ils vont développer une certaine complicité. Mais la vie qui rapproche les gens de manière inattendue peut tout aussi bien les séparer.

James se place dans la lignée des Peanuts et de Calvin et Hobbes avec ces deux gamins qui parlent comme des adultes, de leur point de vue d’enfant. Mais au lieu de lancer un récit qui pourrait se décliner en multiples strips sur des dizaines d’années, James nous offre une série de strips formant un arc narratif qui se termine à la fin de la BD. On suit donc Malcolm et Charlie dans leur vies jusqu’à la conclusion - de la BD, pas de leur vie -. Et grâce à cette fin, James qui nous sert des gags doux-amer, faisant sourire plus qu’ils ne font rire, conclut avec une émotion forte.

Cette BD est donc un tout qui devrait vous toucher en plein cœur. Les deux trublions se défient sans cesse, abordent de nombreux sujets, se fuient et se cherchent, mais, même si ils ont parfois des réflexions d’adulte, ils n’en restent que des enfants, n’ayant aucune prise sur la vie, et c’est ce que nous rappelle cette histoire.

James nous offre un dessin tout en rondeur, qui rappelle par la simplicité du trait les prédécesseurs comme Charlie Brown ou Calvin. Mais pour se démarquer, il intègre astucieusement à son noir et blanc une trame à points oranges qui apporte une monochromie et rompt avec la traitement habituel. Cet effet, vous pouvez le voir dès la couverture de l’album. Le cadrage est simple, des demi-planches de deux bandes de trois cases constituent les strips, format à l’ancienne qui fonctionne et nous offre des chutes dont le but n’est pas le rire franc et massif, mais le sourire en demi-teinte. Ce format strip a néanmoins quelques exceptions avec des dessins demi-planches.

La BD est découpée en quatre parties, correspondant aux quatre saisons. Une année passe qu’on ne voit pas filer, comme Malcolm et Charlie. Une histoire qui se dirige inéluctablement vers sa fin.

Garçons manqués nous sert une salve de strips autour de deux enfants hors-norme, qui font sourire et en même temps réfléchir sur nos choix d’adultes, nos engagements et les conséquences de nos actes.