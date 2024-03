Tokyo Elegie – Mizumaru Anzai - la chronique BD

Résumé : {Tokyo Elegie} nous emmène dans la vie de Konishi. Son arrivée dans un lycée privé et la rencontre avec ses camarades de classe, Ukyo, Shigeru et les autres… Konishi, invité par Ukyo, se rend chez lui par les lignes de tramway. Il arrive dans le restaurant des parents de son nouveau camarade et monte le rejoindre. Il croise dans l’escalier un couple qui s’embrasse. Ainsi commence une suite de tranches de vies du quotidien d’un adolescent dans le Japon des années soixante.

Critique : Une salve de chapitres consacrés au jeune Konishi, à différentes périodes de sa vie : adolescent, jeune adulte, enfant… Tout cela de manière non chronologique. Nous le suivons dans ce Tokyo marqué par l’ambiance des sixties, avec plusieurs allusions à des présentateurs télé, des joueurs de base-ball, des sumotori, des films de cinéma avec même un clin d’œil à Godard. Des noms sont cités, connus à l’époque, nécessitant des notes explicatives pour le public d’aujourd’hui.

À côté de cela, les journées passent, banales. Promenades, visites à des copains, premier boulot. En même temps, au cœur de cette banalité, se cache l’étonnant. Des événements de la vie, mais que l’on ne s’attend pas à trouver aux moments où ils tombent. Konishi rencontre un nouveau camarade de classe, et deux cases plus tard, il nous annonce qu’il mourra jeune. La mort prend ainsi une place discrète, mais conséquente dans le récit. Mort, délit, folie douce, contrastent ainsi avec ces déplacements du quotidien. Se greffent parfois l’amour, le désir, le fantasme qui se mélangent dans ces vies de garçons qui rêvent des femmes plus qu’ils ne les embrassent. Quand Konishi grandit, les relations amoureuses arrivent, simples mais jamais attendues.

Dans ce récit, il n’y a pourtant aucune nostalgie, les moments racontés sont vécus au présent, pas au passé. Et on suit le récit derrière Konishi pour découvrir les situations. Une touche de légèreté arrive aussi avec les introductions et les conclusions de ces chapitres, petits moments de poésie, de tendresse qui contribuent à créer cette atmosphère douce-amère qui règne tout au long de cette BD.

Mizumaru Anzai / IMHO

Le style de Mizumaru Anzai est loin de correspondre aux codes du manga. Trait stylisé, encrage doux, donnant plus l’impression d’un crayonné. Les personnages, stylisés presque à l’extrême, n’ont parfois pas de nez. Et d’un autre côté, certains éléments, gardant cet encrage à peine appuyé, se rapprochent plus d’un style semi-réaliste, comme le combat de Kendo. On navigue donc entre différents styles dans ce Tokyo ancien. On repère quelque fois l’emploi de trames discrètes, pour les chevelures ou certains éléments de décor.

Les corps sont aussi présents, parfois caricaturés, qu’ils soient agités par la folie, consumés par le désir. Les personnages peuvent se retrouver placés dans des zones d’ombre, juste représentés par une silhouette noire, laissant tout l’espace à un autre personnage.

Tokyo Elégie est un manga qui sort de la norme, une suite d’histoires du quotidien oscillant entre le banal et l’étonnant, dans une ambiance douce, poétique, parfois crue.