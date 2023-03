Gisèle Halimi une jeunesse tunisienne - Danielle Masse, Sylvain Dorange - la chronique BD

Résumé : C’est dans la Tunisie coloniale placée sous protectorat français que grandit Gisèle Halimi. Tandis que montent les oppositions, les menaces puis la guerre, elle doit évoluer dans une société où être une jeune fille est un combat...

Critique : Le combat est immense et tout aussi étendues sont les racines de sa motivation. Non, il n’est pas obligatoire de connaître les premières années de la vie d’une femme militante synonyme de détermination, d’une avocate de toutes les batailles, pour comprendre sa lutte. Pourtant, c’est la rendre plus humaine, plus attachante, paradoxalement plus fragile que l’idée que l’on s’en fait à travers des images ou des discours, et donc mieux l’apprécier, la comprendre, la toucher, presque. Dans ces dix huit années d’une vie trépidante, c’est au final un peu plus que l’on retient, car si son destin démarre sous des auspices dignes d’une tragédie, la vie d’Halimi illustre celle de la Tunisie. L’héroïne se fait l’écho d’une injustice qui ne cesse de s’accrocher aux parois d’un mur qui sépare les communautés religieuses, les rangs sociaux, les hommes des femmes pour asseoir la supériorité de certains sur les autres. Déjà avocate, Gisèle est une enfant qui navigue entre un père trop effacé, une mère qui rejoue son drame personnel, un grand frère feignant à qui l’on permet tout, et tant d’autres personnages secondaires qui forment les foules, les manifestants, les étudiants et opposants de tour bord... C’est cette effervescence culturelle, sociale et pleine de fatalités qui est le creuset de l’œuvre et sa force.

© Delcourt / Dorange

Si le milieu est une force d’attraction indéniable, le dessin l’est tout autant. Déjà, il participe à créer la fragilité du personnage principal, la rendant vulnérable malgré ses rébellions, petite dans un monde d’adultes mais aussi avec ses camarades, seulement grande, supérieure quand elle tend la main. La Tunisie d’ avant la Seconde Guerre mondiale est aussi intéressante, avec ses bâtiments évidemment blanc mais toute sa poussière qui s’étale, cette chaleur pesante qui marque les corps, ces détails qui font de Tunis une capitale pleine de bruit, d’activité et aussi de malheur, grâce à des traits justes, convenant parfaitement à ce ton biographique détaché.

© Delcourt / Dorange

Avec cette Jeunesse Tunisienne, la biographie de Gisèle Halimi ne s’enrichit pas seulement de dix huit années qui expliquent tellement, mais bien d’un beau livre sur un pays en pleine mutation et un monde qui ne veut qu’une chose : davantage de justice.