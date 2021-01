Les Voyages de Gulliver, De Laputa au Japon - Bertrand Galic, Paul Echegoyen - chronique BD

Résumé : Médecin curieux, Lemuel Gulliver savait qu’en acceptant une énième expédition, il ne reverrait pas sa famille avant un bout de temps. Ce qu’il ne savait pas, c’était que son voyage le mènerait dans des contrées éloignées, comme le Japon, mais aussi fantastiques et imaginaires, comme la célèbre cité volante de Laputa…

Perle du roman d’aventure, Les Voyages de Gulliver méritait bien une adaptation qui se voulait belle avant d’être éducative. Grâce à Galic et Echegoyen, c’est désormais chose faite, puisque l’œuvre de Swift se voit récompensée d’une juste et somptueuse réécriture, qui conserve toutefois le trajet et l’esprit de l’original. S’il manque quelques lieux et géants, l’esprit du conte philosophique, mais aussi du pamphlet contre les absurdités de la société de son époque (et donc, évidemment grâce à sa pertinence intemporelle, contre la nôtre également). De fait, la passivité des dirigeants de Laputa, la fable sur les immortels, les recherches sans fondement de certains scientifiques, chaque chapitre dévoile une petite morale, un petit cours de philosophie élémentaire, presque basique pourrait-on dire, mais ô combien ludique et véridique. L’enchaînement des aventures sur mer ou dans les airs n’apparaît finalement que comme un enrobage de ces leçons professées sans grand discours et sans jargon impossible, accessible à tous.

Bertrand Galic, Paul Echegoyen / Soleil

Pour autant, l’intérêt de cette œuvre ne réside pas dans sa justesse satirique, que le roman original avait déjà, mais bien dans sa délicatesse graphique. Les planches illustrant un bateau semblent faire entendre craquer le bois, l’eau et le ciel se confondent dans la tempête, tandis que les murs s’élèvent comme des cathédrales de Gaudi. Le décor est sensible, comme si l’on pouvait toucher ces nuages, ces portes et ces voiles, et au milieu, les personnages y évoluent comme de micro œuvres d’art, à la fois simples et détaillés, chacun ayant un traitement différent, dissimulant une volonté derrière le coup de crayon. Dans ce style architectural profond, on n’est pas loin d’un Schuiten qui aurait eu envie de s’ouvrir aux enfants…

Magnifique d’authenticité par le traitement du roman et excellent d’originalité dans son traitement graphique, Les Voyages de Gulliver offrent une entrée dans l’aventure philosophique plus belle et compréhensible que bon nombre de pamphlets.