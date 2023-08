Grog the frog - Alba BG, David Orellana - la chronique BD

Résumé : Seigneur du Chaos en personne, Grog the Frog est un magicien aux pouvoirs infinis... au même titre que son ego et sa nonchalance. Alors lorsqu’il se souvient que la Pluie de Perséides, le moment le plus intense de l’année, doit débuter, il se lance dans une nouvelle quête...

Critique : Il est encore possible d’ouvrir une BD et d’être étonné de ce qu’on lit, même en 2023. Grog the Frog est certes dans la lignée de ces séries d’animation faites pour les adultes, avec du contenu décalé et des effets d’auteur sous acide, mais les réflexions qui se dégagent de ces planches amènent en définitive une sensation étrange et originale qui font de cet album un véritable bijou. Un joyau tout d’abord mystique, avec ce monde de donjons et de dragons qui se modifie, se fait plus grand et plus large à mesure que sa dimension spirituelle prend le pas sur le réel. Magie et rêve se mêlent et colmatent les brèches d’un monde qui est sur le point de mourir, reliant les âmes et les cœurs dans un final assez fort et sensible, alors que jusque là les notes d’humour acide et d’ironie mordante étaient largement prédominantes, donnant l’effet d’une histoire en apparence peu sérieuse. Les apparences étaient donc trompeuses, car en refermant les pages, le lecteur s’attarde moins à sourire qu’à contempler son propre intérieur, signe d’une BD intense.

© Kinaye / Alba BG

Le dessin joue également sur cette dualité. La colorisation donne l’apparence d’un album destiné à la jeunesse. On pense à Adventure Time, notamment avec ce héros grenouille anthropomorphe au caractère bien trempé. Les moues des personnages s’inspirent du manga et visent d’abord à faire sourire. Les décors sont sympathiques, les ennemis plutôt coriaces, et les adjuvants intrigants, car énigmatiques. Dans ce mix qui ne semble pas des plus originaux, se trouve cependant des planches exceptionnelles : un rêve psychédélique, une quête sur une page entière comme un cherche et trouve, une ligne se poursuivant sur les dernières pages comme un fil d’éternité...

© Kinaye / Alba BG

Grog the Frog est tout de même le moyen de passer un bon moment et de prouver que la BD peut illustrer à la fois un trip bizarre et une réflexion sur l’humanité au sein de ses pages.