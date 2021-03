Dororo T.1 . Edition prestige - Osamu Tezuka - la chronique BD

Résumé : Lorsqu’il naît dans un Japon médiéval et fantastique, Hyakkimaru a quarante-huit parties de son corps manquantes. Ce sont les dus réclamés par le même nombre de démons, avec lesquels son père a fait un pacte. Abandonné, il est recueilli par un chirurgien qui va lui donner des prothèses, et l’entraîner à développer ses dons télépathiques. Devenu adulte, il fait la connaissance d’un jeune voleur, Dororo…

Œuvre faisant partie de la culture d’aventure du manga nippon, Dororo est assez méconnu en Europe, où les puristes de la bande dessinée lui ont préféré la série des aventures d’Alef-Thau de Jodorwosky et Arno dans la même veine initiatique démembrée… Difficile de dire si le premier a influencé l’autre, où s’il faudrait s’en référer aux analogies de l’Antiquité égyptienne et du mythe d’Osiris, car ces histoires de membres sont légions, et il y a une manière très sobre et enthousiasmante de traiter le handicap, notamment pour ce qui est ici de la perte de l’ouïe ou de la vue.

Évidemment, la quête de vengeance et les épreuves de combat sont importantes, mais ce qui fait le vrai charme de ce manga, c’est la subtilité de son approche envers les laissé-pour-compte, les parias, les voleurs et les orphelins, ceux dont personne ne veut s’occuper ou qu’on laisse sur le bord du chemin. A travers Dororo mais pas que, c’est toute une vision de l’enfant exilé, sans parents ni village, qui est proposée. De fait, lorsque les deux héros ont débarrassé une contrée d’un démon, aux allures de femme reptilienne ou de renard à neuf queues héraut de la guerre, ils sont toujours chassés, envoyés au loin, dans une quête sans fin d’un chez-soi, et ce premier tome l’illustre parfaitement.

Osamu Tezuka / Delcourt

Le dessin des années 60 de Tezuka est une mine d’or pour ces puristes, mais les amateurs plus récents, ayant une préférence pour le turquoise ou le diamant, n’y verront peut-être qu’un style désuet et enfantin. Il n’en est rien : les gags donnent l’impression d’un manga destiné aux plus jeunes, mais les thèmes forts, et les morts tragiques, le catégorisent directement en seinen. Certes, les traits sont assez répétitifs (il y a un seul visage pour l’ensemble des personnages féminins) et les scènes d’action assez expéditives, mais on sent une volonté de s’affranchir, d’une révolution d’une époque qui entraînera toutes les autres à sa suite. Dororo était un manga moderne à plus d’un titre, et son style en fait entièrement partie, même s’il est désormais clairement devenu un classique.

Osamu Tezuka / Delcourt

Disposant d’un scénario farouche et d’une atmosphère graphique inégalable (l’une des marque de fabrique du maître Tezuka), Dororo en édition prestige se doit de figurer dans la bibliothèque de tout bon amateur de la culture japonaise, et du manga en priorité.