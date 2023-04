Happiness therapy - la critique

Une comédie sympathique qui décrochera un sourire même aux plus grincheux. Une petite sensation du cinéma américain, qui ne méritait cependant pas tout ce battage médiatique...

L’argument : La vie réserve parfois quelques surprises…Pat Solatano a tout perdu : sa maison, son travail et sa femme. Il se retrouve même dans l’obligation d’emménager chez ses parents. Malgré tout, Pat affiche un optimisme à toute épreuve et est déterminé à se reconstruire et à renouer avec son ex-femme. Rapidement, il rencontre Tiffany, une jolie jeune femme ayant eu un parcours mouvementé. Tiffany se propose d’aider Pat à reconquérir sa femme, à condition qu’il lui rende un service en retour. Un lien inattendu commence à se former entre eux et, ensemble, ils vont essayer de reprendre en main leurs vies respectives.

Notre avis : Acclamé haut et fort par la critique, Happiness therapy (inutile “francisation” du titre original : Silver linings playbook) a bénéficié d’un accueil exceptionnel de la part du public. Primé au dernier festival du film de Toronto, il a également permis à Jennifer Lawrence de décrocher le Golden globes de la meilleure actrice.



Deux ans après l’émouvant Fighter, David O. Russell livre cette fois-ci une comédie romantique rafraichissante, à la délicatesse louable. Difficile néanmoins de comprendre le déluge de récompenses et d’éloges qui ont accueilli sa diffusion. Le feel-good movie a en effet remporté par moins de huit nominations aux Oscars, parmi lesquels meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur acteur de second rôle !

Le long-métrage met en scène le combat quotidien de deux personnages déjantés, ayant du mal à se reconstruire. Le premier a perdu femme, travail, maison, et la seconde son mari et son entière dignité. Avec beaucoup de légèreté et de tendresse, Happiness therapy se plaît à décrire les troubles psychologiques de ces écorchés vifs.



Malgré le jeu discutable des acteurs, (et une Jennifer Lawrence ravissante, cela va sans dire) l’on se prend d’affection pour cette histoire atypique. Robert de Niro, excellent comme à son habitude, est hilarant en joueur accro aux matches de football américain. La bande originale est composée de titres choisis avec le plus grand soin, et l’on y retrouve avec délice les compositions de Danny Elfman et les accords folk de Bob Dylan.

Il reste mal aisé néanmoins de comprendre ce que l’on peut trouver de plus à cette comédie qui s’enlise peu à peu dans le style “rom-com”. S’il bénéficie d’un important capital sympathie, Happiness therapy reste malgré tout une comédie très (trop) à l’américaine, d’un classicisme presque convenu. Bien moins bon qu’un Benny & Joon donc...