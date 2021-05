Hard Rescue . T.1 . La baie de l’artefact - Antoine Tracqui, Harry Bozino, Robert Meli - la chronique BD

Résumé : Sauvé in extremis d’un embuscade au Soudan, Caleb et son équipe de choc s’engage auprès d’un riche égocentrique à découvrir les secrets que renferme un mystérieux artefact, caché aux yeux de tous, en plein milieu de l’Antarctique.

En pleine mission pour l’ONU, Caleb et son équipe sont recrutés par un multimilliardaire afin de mener à bien une curieuse mission. On leur apprend ainsi qu’un artefact aussi grand un immeuble semble être dissimulé dans un iceberg en Antarctique. Méfiant mais redevable auprès de ses partenaires, Caleb accepte le contrat. Équipés et armés de technologies avancées, ils débarquent alors sur le lieu avec comme mission d’entrer dans ce qui apparaît vite comme une base de recherche scientifique. Mais si Caleb a été choisi pour cette quête, ce n’est pas seulement pour repousser les services secrets américains, qui feront tout pour les empêcher de découvrir les énigmes du bâtiment. L’artefact contient de lourds secrets, en lien avec le passé du jeune homme et du mystérieux milliardaire qui l’a recruté.

Antoine Tracqui, Harry Bozino, Robert Meli - Les Humanoïdes Associés

La première impression que l’on a à la lecture de Harde Rescue est celle de lire ce qui pourrait être une adaptation en bande dessinée d’un film d’action, un blockbuster. On y retrouve presque l’intégralité des codes, mais également du découpage et du scénario. L’ouvrage débute sur une dangereuse mission de l’équipe de la Hard Rescue, elle-même composée de personnages aux caractères affirmés et ayant tous leur spécialité pour le combat. S’en suit la rencontre avec un énigmatique multimilliardaire, qui semble poussé par de mystérieuses raisons d’explorer l’artefact, puis la découverte jour après jour d’éléments tous plus terrifiants les uns que les autres de ce qui s’y est déroulé. Mais les héros sont braves, bien équipés, et plein de ressources face à l’adversité. Les dialogues, mais également le découpage sont très cinématographiques. On remarque régulièrement des plans de coupe, des flashbacks illustrant le passé de certains personnages et des échanges bardés d’humour quelque peu potache.

Le résultat est prenant. On se laisse clairement emporter par le rythme très maîtrisé, alternant la progression de l’équipe de Caleb et celle des services secrets américains venus empêcher toute excavation des secrets de l’artefact. On se doute très tôt de l’existence d’autres énigmes touchant à divers personnages. Mais, comme tout bonne première partie de film ou œuvre d’action, le cliffhanger final délivre un dernier indice, relançant toutes les hypothèses et rallumant la curiosité du lecteur.

Les illustrations sont quant à elles très réalistes permettant une lecture des émotions très détaillées et une meilleure compréhension des relations entre les personnages. On remarque également une très belle palette de couleurs, notamment dans les nombreuses scènes de l’iceberg.