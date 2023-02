Hayat, d’Alep à Bruxelles - Anaële et Delphine Hermans, Manal Halil – la chronique BD

Résumé : Hayat est une jeune Dom, une minorité ethnique syrienne méprisée et mise à l’écart par la société. Quatrième d’une fratrie de neuf, elle vit à Alep, dans le quartier d’Ashrafiye, avec sa famille et au sein de la communauté, où elle passe une enfance tranquille, malgré les difficultés jalonnant la vie d’une jeune Dom : cacher son accent, se fondre dans la masse. En 2010, à la mort de son père, sa vie bascule. Elle est mariée de force à un cousin de 10 ans son aîné, lâche et accroc au jeu. Elle doit, à 15 ans, brutalement entrer dans la vie de femme. En 2011, le Printemps Arabe gagne la Syrie. Le pays sombre peu à peu dans une guerre civile sanglante. Malgré son attachement à son pays, Hayat doit fuir la Syrie. Commence alors, pour elle et ses enfants, une Odyssée à travers deux continents, pour rallier, à l’ouest, le pays où ses sœurs ont déjà trouvé refuge.

Critique : Voilà un récit de femme, au gré de l’histoire tumultueuse de la Syrie de ces trois dernières décennies et aux prises avec les traditions.

On nous conte d’abord l’histoire d’un peuple méconnu, les Doms, initialement nomades commerciaux de Syrie et lointains cousins des Roms d’Europe. Les jeunes doms comme Hayat doivent composer avec les difficultés rencontrée par les leurs : mise à l’écart et mépris du reste de la société, scolarisation difficile, obligation de cacher ses traditions hors du groupe, mariages précoces et endogames, violence faite aux femmes et traditions patriarcales, désir d’autonomie de certaines et conflits que ce désir engendre avec la communauté, comme lorsqu’on évoque le divorce de sa sœur.

Anaële et Delphine Hermans, Manal Halil / La Boîte à Bulles

Les autrices racontent joliment les bonheurs simples de la vie, mais aussi les débuts de la guerre civile en Syrie : la bascule du gouvernement, le début des tensions... puis l’escalade de la violence, la dégradation rapide des conditions de vie, l’horreur quotidienne et la peur constante. Enfin on nous conte, simplement et sans fard, l’exil et le parcours d’une migrante, seule sur les routes avec ses enfants, aux mains des passeurs, découvrant et endurant la faim, le froid, la fatigue, la peur, et la marche qui n’en finit pas à travers l’Europe.

Anaële et Delphine Hermans, Manal Halil / La Boîte à Bulles

Bien documenté, le récit est composé à partir des témoignages recueillis par Anaële et Delphine Hermans et Manal Halil. Notons qu’Anaële Hermans est professeur de français auprès de migrants, et Manal Halil travailleuse sociale au sein de Via, une association bruxelloise œuvrant à favoriser l’intégration des migrants. Tout ce qui arrive à notre héroïne est bel et bien arrivé à l’une ou l’autre de leurs témoins. Petit plus : une explication, publiée à la fin de l’ouvrage, nous éclaire sur ce peuple méconnu que sont les Doms, leurs origines, leur vie en Syrie, leur sort depuis la guerre.

S’il existe plusieurs bandes-dessinées sur le thème de l’exil et des migrations, les autrices nous livrent un récit fouillé, bien articulé, servi par des traits et des aquarelle d’une grande douceur, pour une lecture très fluide, malgré un peu moins de 200 pages. Ainsi qu’un rappel de plus, mais nécessaire, de l’histoire de ces réfugiés et des conditions dans lesquelles ils arrivent à nos portes.

Anaële et Delphine Hermans, Manal Halil / La Boîte à Bulles

Un livre pour les amateurs de témoignages, de récits de femmes, qui pourrait également servir de support à une séquence scolaire sur les migrations et l’exil. Ou portant sur la vie dans un Moyen-Orient frappé par la guerre civile.

Un ouvrage qui fera sans doute écho à Rescapé.e.s, carnet de sauvetages en Méditerranée, de Lucas Vallerie, à paraître en mai 2023 aux mêmes éditions de La Boite à Bulles. On attend.