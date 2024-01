L’Expert - Jennifer Daniel - la chronique BD

Résumé : À Bonn en 1977, un accident de voiture laisse une femme et son fils sur le bord de la route. Karl, photographe pour l’Institut légiste, était sur le lieu, alcoolisé, remuant ses souvenirs et sa culpabilité allemande...

Critique : Avec L’Expert, Jennifer Daniel semble se plaire à nous faire penser à quelque chose avant d’effacer cette certitude d’un coup de crayon, créant une œuvre aux multiple facettes. Le scénario penche d’abord du côté du thriller politique, avec l’évocation de l’activisme d’extrême gauche et de ses pratiques terroristes dans les années 1970. Cette ambiance de lutte des classes se mêle à la description du quotidien d’une mère célibataire et de son enfant, victimes martyrs annoncées, et aux réminiscences d’un ancien soldat allemand, jeune engagé de la Wehrmacht. Dès lors l’histoire et l’intime se croisent.

© Casterman / Daniel

Le blues de Karl, quinquagénaire en froid avec son fils, qui se rebelle – d’abord timidement – pour remettre un peu d’ordre et de justice, constitue finalement le prétexte à un récit qui interroge l’Allemagne du second XXe siècle. L’ensemble est servi par une palette de couleurs rétro, un choix de style assumé qui confère un cachet et une originalité graphique à l’album. Jennifer Daniel est donc de ces artistes qui peuvent aller sur tous les sujets, pourvu qu’ils parviennent à leur imprimer leur empreinte. Ici, elle évoque à la fois les drames d’une nation et des drames personnels, dont on sent qu’ils résonnent chez l’autrice.

© Casterman / Daniel

Croisant thriller politique et drame intime, L’Expert évoque une part de l’Allemagne comme une part de son autrice, qui en profite pour créer une œuvre hybride avec une touche d’originalité graphique bienvenue.