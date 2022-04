He came for learning love T.1 - Shouaoto Aya - La chronique BD

Résumé : An, une lycéenne qui vit seule, voit arriver un étrange et grand colis sur le pas de sa porte. À l’intérieur, un androïde venu du futur pour apprendre les sentiments humains, notamment l’amour, alors qu’elle-même n’a jamais été amoureuse !

Il y a des introduction in medias res, et puis il y a He came for learning love. Dans le but de nous épargner un prologue qui présenterait un peu trop en détail la vie quotidienne de son héroïne, l’autrice nous plonge directement dans son scénario d’anticipation où L’Armée des douze singes côtoie Blade Runner, le tout à la sauce shojo. On retrouve ainsi un bel androïde en tout point parfait qui débarque, avec une peluche chargée d’expliquer brièvement le sens de cette apparition : les hommes du futur ont besoin des machines pour s’occuper d’eux - les vieux - mais ils sont trop insensibles, d’où un stage dans le début du vingt-et-unième siècle. Cette apparition secoue la vie banale d’An, qui va devoir jongler avec des sentiments contradictoires. De ce fait, les compétitions du lycée, les histoires d’ex et de popularité prennent une tournure assez inattendue, puisque l’androïde se révèle percutant de prévenance, mais assez brutal dans ses interventions. On pensera à un certain Sagara Sousuke, les claques de Chidori en moins, mais la protection tout aussi assurée. Surtout, il y a beaucoup d’humour et de dérision qui entoure cette romance, l’effusion des émotions s’arrêtant souvent à un gag de la protagoniste, ce qui empêche de trop prendre au sérieux une histoire qui se veut d’abord un divertissement.

© Soleil Manga / Aya

Tout comme l’androïde principal, le dessin débarque comme un canon : beau, fringant, au physique incroyable et aux paroles douces, amenées dans des bulles de savon. Il y a à la fois une tendresse qui se dégage, mais aussi un phénomène curieux de mise à distance, empêchant de manière heureuse et adroite lectrices et lecteurs de tomber dans un côté gnan-gnan qui aurait pu nous assommer d’entrée. C’est tout le contraire qui se passe, puisque les pages, souvent pleines d’humour, montrent bien un couple d’adolescents aux prises avec leurs émotions, mais sans perdre de vue leur caractère inédit, voire ridicule.

© Soleil Manga / Aya

Excellente distraction mêlant anticipation et romance, He came for learning love démarre vite et fort, mais devra tenir la distance sur la durée pour dépasser cette vision drôle plutôt que tendre d’un amour pas si étrange.