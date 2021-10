Va t’en guerre ! – Aurélien Ducoudray, Marion Mousse, Albertine Ralenti – la chronique BD

0 personne

Résumé : Marraine de guerre, la baronne de Pomfrougnac décide d’organiser un concours pour mettre en évidence son association et se mettre en lumière. Elle l’a décidé, le vainqueur sera le soldat de 2e classe Carapat, un inconnu destiné à devenir le « poilu le plus célèbre de France ». Problème : le soldat Carapat est introuvable sur le front… La baronne somme le général Pichard de le retrouver et d’emmener au front Louise, une jeune femme issue du milieu ouvrier qui l’assiste, et la voyante Zaza pour qu’elles remettent au soldat son prix. Les deux femmes sont escortées par deux soldats que tout oppose : l’obséquieux et planqué sous-lieutenant Trouffon et Schrapnel, un soldat increvable et une terreur pour les Allemands qui collectionne les balles perdues. Sur le chemin Ce curieux attelage connaît sur le chemin qui les emmène vers le front des aventures inattendues…

Reconnu pour la qualité de ses histoires – on se souvient en particulier de l’excellente série The Grocery, chez Ankama –, le scénariste Aurélien Ducoudray imagine avec Va t’en guerre un road movie pendant la Grande Guerre aux accents picaresques. L’histoire rocambolesque et riche en rebondissements met en scène des personnages truculents et archétypaux : la femme ouvrière, la voyante du tout-Paris, le soldat « planqué » baptisé « Trouffon » qui ne jure que par la grandeur de la France, l’héroïque Poilu, le général incompétent… Aurélien Ducoudray, Marion Mousse, Albertine Valenti – Éd. Jungle Le récit séduit par ses jeux de mots, ses situations cocasses et ses nombreux clin d’œil historiques. Mais derrière son humour et son apparente légèreté, Va t’en guerre met en scène les problématiques sociales de cette époque et délivre un message résolument pacifiste, notamment par l’intermédiaire du personnage de Louise. Va t’en guerre traite ainsi avec subtilité des grands thèmes de la Première Guerre mondiale : l’atrocité des combats, la place des femmes et des civils dans la guerre, le racisme envers les soldats issus des colonies, l’incompétence de la hiérarchie militaire, la condescendance de la bourgeoisie pour les soldats issus du peuple qui meurent au front... Aurélien Ducoudray, Marion Mousse, Albertine Valenti – Éd. Jungle Marion Mousse choisit pour cet album dessin anguleux et géométrique qui rappelle par moment les toiles des peintres des années 1920 qui, comme Otto Dix, ont été marqués par les horreurs de la guerre. Le dessinateur emprunte également à la caricature pour mettre en scène ses personnages et leur conférer leur expressivité. L’herculéen Shrapnel et la voyante Zaza ont des « gueules » qui sont en harmonie avec leurs caractères. Il faut également souligner le travail de coloriste d’Albertine Ralenti, qui donne à l’ouvrage une palette chromatique variée. Les couleurs font ressortir par contraste les masses de noir du dessinateur. Les aplats de noir confèrent à l’album une ambiance sombre qui contrebalance judicieusement le comique de cette histoire. Drôle et sensible, Va t’en guerre traite de façon originale de la Première Guerre mondiale. Une belle réussite.

176 pages – 22,95 €

