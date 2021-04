Olympia Kyklos - Mari Yamazaki - la chronique BD

Résumé : En Grèce continentale, au IVe siècle avant notre ère, Démétrios est un artiste un peu fainéant, amoureux du grand air, de la fille du chef de son village Apollonia et de la nage avec les dauphins. Malgré lui, et surtout à cause de ses capacités d’athlète hors du commun, il est désigné comme représentant du village à la course… Un choc qui va le propulser au Japon, en 1964 !

Yamazaki fait partie de ces mangakas qui aiment l’Europe, et celle-ci adore en particulier l’Antiquité. Après Thermae Romae, Pline, c’est donc la Grèce antique et ses fameux Jeux Olympiques qui sont adaptés à la sauce samouraï. Le plus fou dans cette histoire de voyage flash spatio-temporel (vraiment spatial, puisqu’entre la Grèce et le Japon, il y a un sacré décalage), de jeune homme pas adapté à son époque, aussi ingénu devant les femmes que face à plusieurs dizaines de milliers de Japonais amassés pour assister aux JO de 1964, c’est que ça marche. On s’amuse volontiers de cet homme habitué à courir nu, de son émerveillement lors de son transport dans une époque moderne… D’ailleurs, il est intéressant que l’autrice n’ait pas choisi les JO de 2020 (ou plutôt 2021), mais plutôt de repartir dans un passé pas si proche, puisque datant d’avant la naissance de l’autrice. Cet enchevêtrement de références n’est pas dérangeant, bien au contraire, et veut de toute manière uniquement vanter le sport en général, et l’esprit olympique en particulier.

Mari Yamazaki / Casterman

Après sa couverture en forme d’hommage plus que de caricature des fameux vases grecs, Olympia Kyklos n’essaie pas de forger un monde grec parfait, mais reste dans ce coup de crayon qui se veut frais, universel et candide, pas très éloigné des œuvres précédentes. En effet, les visages ont ce particularisme européen, mais c’est surtout les bâtiments, extrêmement soignés, qui permettent de voyager complètement, et par conséquent, aussi bien en Grèce qu’au Japon. Le chevauchement des époques entraîne donc une certaine gymnastique graphique qui est vite assimilée, et Yamazaki la maîtrise très bien.

Mari Yamazaki / Casterman

Récit drôle et bouillon de culture vivant, Olympa Kyklos entame un nouveau cycle pour Mari Yamazaki, celui de la découverte de la Grèce antique et de la beauté originelle du sport, qui jaillissait aussi bien des siècles avant JC qu’en 1964. Il serait intéressant de voir si cet esprit perdure encore aujourd’hui…