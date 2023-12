Henrietta Lacks – Martina Aranda et Clémentine B. - la chronique BD

Résumé : {Henrietta Lacks} commence sur le mur de la chambre de la narratrice, une lycéenne qui nous raconte pourquoi l’affiche de Henrietta Lacks est venue rejoindre celles d’autres femmes oubliées ou spoliées de leur découverte.

Critique : Cette histoire entraînante et étonnante nous fait découvrir un personnage oublié de l’histoire, Henrietta Lacks. Cette femme atteinte d’un cancer a vu ses cellules prélevées et utilisées sans son accord pour la recherche scientifique. Ces cellules ont permis des avancées notables alors que Henrietta Lacks est décédée sans rien savoir de cela.

L’approche choisie par Martina Aranda et Clémentine B. permet de s’immerger dans le récit. En effet, la narratrice de l’histoire, cette lycéenne, est un personnage de fiction. Mais le fait de l’entendre parler et tenir ainsi une sorte de journal nous la rend crédible et nous entraîne dans ses recherches sur Henrietta Lacks. Nous suivons, au travers de ce carnet de bord, plusieurs étapes de la vie de la narratrice. Au travers du cas Henrietta Lacks, c’est la place faite aux femmes, aux minorités noires, à l’évolution de la recherche, entre autres sujets, qu’abordent les autrices.

Les textes ne sont pas denses, les notes en fin de livre un peu plus, mais elles sont rédigées comme si c’était la narratrice qui écrivait, ce qui les rend aussi intéressantes à lire que le récit et conserve l’immersion. Tous ces éléments s’insèrent doucement, au fur et à mesure de la lecture. Le texte et l’image s’entremêlent. En effet, le texte est dactylographié et aussi manuscrit en rouge, une des deux couleurs du dessin.

Martina Aranda, Clémentine B. / CotCotCot Éditions

Le style graphique mêle habilement rouge, bleu et blanc (ou plutôt le blanc un peu cassé de la page). Le texte est aéré comme les dessins. Le style opte résolument pour le carnet de voyage, où ces dessins semblent tracés sur le vif, ou alors sortis de l’imagination de la narratrice qui les jette sur les feuilles comme ça lui vient, en rapport avec ce qu’elle écrit. Cette approche permet de lire cette BD comme un journal intime, en même temps carnet de route.

Les dessins réalisés aux crayons de couleurs ont cette texture et ce trait rugueux, tout est tracé à la main et les lignes flottantes renforcent encore l’effet journal. Le trait épuré nous offre en quelques courbes, en peu de lignes, personnages, maisons ou objets.Les compositions font intervenir texte et image sans cadre aucun. La page libre, blanche, offre un espace où navigue en son sein les deux formes. Le choix de la bichromie mélangeant des couleurs froides et chaudes fonctionnent très bien. Le dessin ressort par contraste, doucement, et nous attire.

Henrietta Lacks est un récit documentaire riche d’informations, où la fiction apporte une belle touche d’émotion.