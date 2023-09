Au cœur des solitudes – Lomig – la chronique BD

Résumé : D’origine écossaise, le jeune John Muir travaille dans une scierie jusqu’au jour où, victime d’un grave accident du travail, il est violemment blessé aux yeux. Convalescent pendant plusieurs mois, Muir craint de perdre l’usage de la vue, et se fait la promesse de réaliser un vieux rêve : aller à la rencontre de la nature américaine, en réalisant un grand voyage à pied pour recenser les espèces végétales et, surtout, profiter du spectacle de ces immenses espaces pratiquement vides d’hommes. Par chance, Muir retrouve la vue, et entreprend un périple exceptionnel : se rendre à pied du Kentucky jusqu’en Floride, dans une Amérique qui porte encore les stigmates de la guerre de Sécession…

Critique : Pionnier de l’écologie aux États-Unis, ardent défenseur de la nature sauvage dont il n’a jamais cessé de louer la beauté dans ses ouvrages (Un été dans la Sierra, Quinze cents kilomètres à pied à travers l’Amérique profonde, livre qui sert de fil directeur au récit de Lomig), John Muir est une figure particulièrement inspirante à l’heure du dérèglement climatique et de la déforestation à outrance. Son rapport charnel à la nature constitue la matrice de l’album de Lomig, qui retrace l’itinéraire du jeune Muir, depuis son accident jusqu’à la découverte de la vallée du Yosemite, un espace sauvage qui le subjugue par sa beauté. John Muir devient par la suite le défenseur de la préservation de cet espace, menacé par les projets d’aménagement de l’homme et par les pâturages des éleveurs qui déforment le paysage et anéantissent la biodiversité. C’est grâce à l’activisme de John Muir que cet espace est aujourd’hui un parc national particulièrement apprécié des Américains et des touristes.

Lomig / Sarbacane

Ce n’est cependant pas l’action politique de Muir qui intéresse Lomig – ce que le lecteur pourrait regretter, tant son action militante est intéressante – mais le rapport à la nature de ce singulier personnage et le cheminement intellectuel qui l’accompagne. À rebours de la vision majoritaire de ses compatriotes qui estiment qu’il faut dompter la nature sauvage pour accéder au progrès et réaliser la volonté de Dieu, Muir estime qu’il faut préserver ces grands espaces, et non les détruire, et que la nature, reflet du génie créateur de Dieu, a beaucoup à offrir. Idéaliste, Muir partage avec fougue sa vision philosophique auprès de paysans américains sceptiques, tant ce regard sur la nature entre en contradiction avec la leur. Il faut dire qu’avec son air hirsute, Muir apparaît comme un vagabond, lui qui dort à la belle étoile ou en sollicitant l’hospitalité. Et s’il n’est pas dépouillé par les bandits de grand chemin, c’est surtout parce qu’il ne possède rien de valeur…

Lomig / Sarbacane

Déjà auteur du très remarqué Dans la forêt, Lomig poursuit l’exploration du rapport entre l’homme et la nature avec ce portrait de John Muir. Avec son trait à l’encre fine rehaussé de quelques ombres, le dessinateur prend plaisir à reconstituer les paysages que croise Muir, des grandes forêts de sequoia jusqu’aux marécages de la Floride. Son dessin nous fait ressentir les coups portés par l’homme à cette nature : s’il traverse forêts denses, montagnes majestueuses et marécages infestés d’insectes et de crocodiles – il attrapera d’ailleurs la malaria en Floride – Muir croise également d’immenses champs, des pâturages et des forêts attaqués par les haches des exploitants. On admire la minutie des planches de Lomig : plantes et animaux font l’objet d’un traitement graphique particulièrement soigné, et il n’est pas rare d’interrompre un instant la lecture pour pour admirer un dessin, comme Muir s’arrête pour contempler le paysage. Lomig figure ainsi la nature telle que la perçoit son personnage, sans toutefois en omettre les dangers. Entre la faim et la maladie, le voyage de Muir n’est en effet pas de tout repos.

Récit vrai d’une aventure humaine, Au cœur des solitudes partage la vision d’un remarquable écologue. À cet égard, Lomig nous invite à percevoir autrement la nature qui nous entoure.