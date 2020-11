Hiroshige, trente-six vues du mont Fuji – Jocelyn Bouquillard - chronique livre

Résumé : {Hiroshige, trente-six vues du mont Fuji} nous plonge dans le Japon du dix-neuvième siècle, au hasard d’un voyage dans les contrées du pays du soleil levant pour découvrir trente-six sites peints en estampes par Hiroshige, trente-six sites où trône le mont Fuji dans toute sa splendeur.

Critique : Ce recueil est un plaisir pour les yeux. Il comporte trente-six vues format rectangulaire horizontal, classiquement paysage, s’étalant chacune sur une double page. Afin de ne pas gâcher l’estampe, elles se présentent dans un parchemin déroulant en accordéon.

Les couleurs d’Hiroshige ressortent avec beauté. On peut admirer non seulement son utilisation des couleurs, mais aussi son sens de la composition. Tous ces paysages mettent en avant, qu’il soit au premier plan ou dans le fond, le mont Fuji. Jouant sur les diagonales et les lignes de force, Hiroshige nous offre autant de points de vue différents que d’estampes. Le plus souvent, l’homme n’est qu’une petite silhouette dans ces vastes paysages. Hiroshige nous rappelle la puissance de la nature, et toute la symbolique attachée à l’éternel Fuji, qui domine le Japon. Les êtres humains voyagent, marchent, travaillent, ou s’arrêtent pour observer l’immense montagne. Silhouettes le plus souvent stylisées, ils restent presque invisibles.

Le paysage reste apaisant, même si l’orage s’annonce parfois ou si la mer explose dans de violentes vagues. On demeure serein à observer le Fuji, implacable, inamovible, unique. Les couleurs que le peintre emploie font ressortir les différents plans de l’image. Une zone herbeuse verte laisse place à une chaîne de montagnes grises et se découpe encore derrière le Fuji maculé de blanc. Mais cela n’est qu’un exemple des multiples pistes qu’explore l’artiste.

Quand on parle d’estampe, il ne faut pas oublier le travail tout aussi important du graveur, qui sculpte les planches de bois où vont être imprimées les feuilles peintes. Et bien sûr, celui de l’imprimeur, qui opère à la brosse en appliquant les dessins sur les planches sculptés, une par couleur, et doit veiller à ce que le dessin soit bien aligné à chaque planche, pour éviter les débordements ou les mauvaises superpositions de couleur.

Afin de comprendre où nous nous situons, quelles sont les caractéristiques de chacune de ces estampes, Jocelyn Bouquillard a rédigé un court paragraphe par œuvre. En quelques lignes, il tente de résumer ce que nous voyons, précisant les jeux de composition et les endroits caractéristiques présentés ici par Hiroshige, mais aussi les symboles donnant quelques indices sur la saison. Ainsi, des cerisiers en fleurs évoquent le printemps, ou des cerf-volants au loin en ville rappellent le nouvel an.

Hiroshige, trente-six vues du mont Fuji est un très beau moyen d’aborder les estampes de Hiroshige. C’est aussi une belle manière de comparer son travail aux légendaires Trente-six vues du mont Fuji réalisées par Hokusai en 1830, disponibles aussi chez Hazan, au même format.