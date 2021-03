Hommage à Bertrand Tavernier

News : Bertrand Tavernier s’est passionné très tôt pour le cinéma, avant de devenir attaché de presse, critique de cinéma, auteur d’ouvrages sur le septième art et assistant réalisateur (de Melville). Il a toujours montré son admiration pour les grands maîtres des cinéma américain et français, de John Ford à Jean Renoir en passant par Anthony Mann et Jacques Becker. Pour autant, Bertrand Tavernier a également soutenu des artisans de l’ombre, sous-estimés en leur temps, comme Budd Boetticher à Hollywood ou Julien Duvivier en France. Loin de la doxa intransigeante des thuriféraires de la Nouvelle Vague, Tavernier assumait son goût pour le scénario charpenté et les sujets de société, et refusait de sacraliser un courant esthétique qui comprend des artistes mineurs tels Jacques Doniol-Valcroze ou Pierre Kast. Ce qui ne l’empêchait pas d’avouer son admiration pour un Claude Chabrol ou de reconnaître l’académisme démodé d’un Jean Delannoy, l’un des réalisateurs emblématiques de la « qualité française » décriée par les jeunes Turcs des Cahiers du Cinéma (dont il fut d’ailleurs l’un des rédacteurs).

Pour ses débuts dans la réalisation avec L’horloger de Saint-Paul (1974), Bertrand Tavernier choisit d’adapter Simenon en s’entourant des scénaristes Jean Aurenche et Pierre Bost, auteurs de transpositions littéraires pour Claude Autant-Lara, mais qui n’avaient plus la cote en ces années 70 post-Nouvelle Vague. Ce fut aussi les débuts de sa collaboration avec Philippe Noiret, qu’il dirigea également dans les films historiques Que la fête commence (1975), Le juge et l’assassin (1976) et La vie et rien d’autre (1989), ainsi que le polar Coup de torchon (1981), d’après le roman de Jim Thompson, d’une charge anticoloniale corrosive. Car Tavernier était un réalisateur progressiste et engagé, qui choisissait le cadre balisé des films à costumes ou des œuvres à ancrage contemporain, pour proposer une réflexion pertinente sur les injustices sociales. En même temps, d’autres thématiques parcouraient son œuvre, comme les rapports père-fille ou l’amour des artistes. Alternant fictions et documentaires (l’excellent Voyage à travers le cinéma français, 2016), petits et gros budgets, Tavernier était de surcroît un grand directeur d’acteurs. Le cinéphile gardera ainsi en mémoire la folie grandiose de Michel Galabru dans Le juge et l’assassin, la danse de Louis Ducreux et Sabine Azéma dans Un dimanche à la campagne (1984), l’émotion de Dexter Gordon dans Autour de minuit (1986), la ténacité de Didier Bezace dans L. 627 (1992) et Philippe Torreton dans Capitaine Conan (1996), ou la retenue de Tommy Lee Jones pour Dans la brume électrique (2009). Bertrand Tavernier qui était par ailleurs le président de l’Institut Lumière de Lyon (sa ville natale qu’il chérissait tant) est décédé le 25 mars 2021, à l’âge de 79 ans.