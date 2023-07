Ils étaient tous mes fils – Arthur Miller - critique

Résumé : {Ils étaient tous mes fils} se déroule dans l’arrière-cour d’une riche maison, au cœur d’une banlieue américaine de l’après-guerre. Joe Keller, le père, lit les nouvelles. Le docteur Bayliss parcourt un autre journal. Les deux hommes sont rejoints par Franck, le voisin, qui est en train de réaliser une étude astrologique pour trouver le jour faste de Tommy, un des deux fils de Joe. Tommy a disparu pendant la guerre et malgré les années passées, sa mère se raccroche à tout ce qu’elle peut pour prouver qu’il est encore en vie, quelque part.

Critique : Arthur Miller nous offre un huis clos en plein air. Les trois actes se déroulent au même endroit, à des heures différentes : le matin, le soir, la nuit. Le temps d’un dimanche ensoleillé, le drame se joue. Les personnages vont et viennent, mais on reste bloqué dans cette arrière-cour, ce jardin endommagé par la chute d’un pommier planté pour Tommy, le fils disparu.

L’écrivain construit l’intrigue et distille les révélations tout au long du récit. Le docteur Bayliss, Franck le voisin, leurs femmes, apportent lors de discussions souvent banales des éléments qui nous permettent de mieux comprendre les enjeux sous-jacents. L’auteur nous dépeint non seulement une famille ébranlée par la guerre, mais aussi un voisinage, la vie d’un quartier, d’une petite ville, avec son hypocrisie latente et plus globalement, Arthur Miller nous dévoile la mentalité profonde des États-Unis d’après-guerre.

Les Keller, chacun à leur manière, jonglent entre acceptation et refus, confrontation et fuite pour maintenir un semblant d’équilibre, pour éviter que la famille ne craque et s’effondre. Car tout ce qui leur reste, c’est cette famille, dernier rempart contre les attaques du monde extérieur, qui nécessite des compromis, conscients ou inconscients, pour ne pas se briser. Seule Kate, la mère, refuse toute négociation concernant la mort de Tommy. Pour elle, il est vivant. Mais toute la ville, comme nous, sait que Tommy fait partie de ces milliers de fils qui ne sont jamais revenus du front. Quel sera le prix de l’acceptation pour Kate ?

Ils étaient tous mes fils est une pièce de théâtre réussie sur une famille de la classe aisée de l’Amérique d’après-guerre. Comment celles-ci survivent-elles à ce traumatisme mondial ? Comment accepter les compromis que l’on a dû faire pendant cette période dure ? Arthur Miller pose des questions et offre des réponses. A nous de trouver la bonne.