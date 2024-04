In Limbo – Deb JJ Lee – la chronique BD

Résumé : La famille de Deborah (Jung-Jin de son nom coréen) a émigré aux États-Unis lorsqu’elle était enfant. Arrivée au lycée, Deborah se sent entre deux mondes : ni vraiment coréenne – dont elle ne parle plus la langue –, ni totalement américaine, en raison de sa différence physique. Deborah aimerait changer son apparence, à commencer par ses yeux, pour mieux se fondre dans le moule. L’adolescente subit également beaucoup de la part de sa mère, obsédée par la réussite scolaire de sa fille, jusqu’à devenir violente lorsque Deborah la déçoit. Dans cet environnement complexe, les amitiés de Deborah changent : elle s’éloigne de son amie d’enfance, Kate, et se rapproche de Quinn, avec laquelle elle noue une amitié en forme montagnes russes. La dégradation de ses résultats au lycée, ponctuée de questions sur son identité, font plonger Deborah dans la dépression, au point qu’elle tente de se suicider. Puis, pas à pas, l’adolescente se reconstruit pour tenter de s’accepter telle qu’elle est.

Critique : Premier album de Deb JJ Lee, In Limbo (« dans les limbes ») est un album dessiné avec les tripes de son autrice, et cela se ressent. Cette dernière a d’ailleurs obtenu le prix Ignatz du Meilleur talent prometteur, et l’éditeur accompagne la publication de l’album d’un concert de louanges d’auteurs et de journalistes américains. L’album arrive donc en France précédé d’une certaine réputation. La lecture confirme les qualités perçues Outre-Atlantique.

© Deb JJ Lee / Akileos

In Limbo porte haut les questions d’identité et de santé mentale et constitue une véritable catharsis pour cette jeune autrice talentueuse, qui signale dans la postface avoir passé cinq année pour réaliser cet album. On est touché par le destin de cette adolescente mal dans sa peau, tiraillée entre deux identité, et que les parents – enfermés dans une culture du résultat – ne parviennent pas à comprendre, au point que la mère de l’autrice passe sa frustration sur sa fille. Deb JJ Lee met en évidence la pression sociale qui pèse sur les enfants coréens, vecteur d’un véritable mal-être. L’autrice s’arrête également sur la lente acceptation de soi, un thème universel qui devrait toucher adolescents et jeunes adultes, acceptation rendue ici plus difficile par l’impression d’être différent des autres.

© Deb JJ Lee / Akileos

In Limbo bénéficie d’une véritable fluidité narrative, avec un découpage soigneusement travaillé : taille et formes des cases varient en fonction des circonstances, sans perdre le lecteur. Les dessins, réalisés « sur un Ipad et un Iphone à l’aide de Procreate et d’Adobe Photoshop et des photos prises par un Canon DSLR et un PhotoBooth » comme l’annonce le paratexte de l’album, sont résolument réaliste dans leur représentation des personnages et des décors, avec le choix d’utiliser une teinte bleutée uniforme pour l’ensemble du récit. Le recours à l’informatique n’empêche pas le graphisme de posséder une identité propre, avec une attention particulière pour l’expression des personnages et les détails dans les planches.

In Limbo figure d’ores et déjà comme l’une des belles autobiographies de l’année 2024. Il faudra, à coup sûr, suivre les prochains livres de Deb JJ Lee, en espérant que celle-ci a d’autres histoires marquantes à raconter.