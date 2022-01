Empire Falls Building - Jean-Christophe Deveney, Tommy Redolfi - la chronique BD

Résumé : Lorsque le jeune architecte américain Edgard est choisi pour reprendre le flambeau de la construction d’un gratte ciel extravagant, il pense que sa carrière est lancée. C’est sans compter sur la présence d’un client mystérieux et d’un immeuble aux allures de malédiction...

Empire Falls Building pourrait être ce croisement entre une histoire de Schuiten et Peeters, faisant la part belle à l’architecture jusqu’à cette démesure fantastique, et Le Chef d’œuvre inconnu de Balzac, pour son atmosphère de génie vain et de travail inachevé. Le sous-titre « Anatomie d’un vertige » entraîne d’ailleurs irrémédiablement le lecteur vers la pente du doute, de la folie, du néant. Après l’ ambition et l’orgueil, comme dans tout bon roman fantastique, la chute est d’autant plus effroyable qu’elle est anticipée et c’est là toute la saveur de cette œuvre. S’il serait impossible de s’étonner d’une fin tragique, il est justifier de chercher à percer un maigre espoir, d’autant que le lecteur mène une quête en parallèle de celle du héros pour croire à un message, à une idée là où l’absurdité et le chaos règnent. En cela, les personnages apportent chacun à leur façon des éléments intrigants – en particulier les concierges ou commis voyageur, plus que le trio des protagonistes principaux –, pour que les salles de ce Building soient traversées par encore plus de fantômes.

Jean-Christophe Deveney, Tommy Redolfi / Soleil

Les planches mettent en valeur ces fantômes par un dessin écorché, et pourtant précis dans les plans, comme l’attestent les pages de calques dissimulées à l’intérieur pour expliquer le travail de dessinateur. Ce travail consiste ici à faire une montée dans les étages en forme de descente dans la folie, à crayonner les visages pour les faire grimacer, à faire couler les murs au lieu de leur donner dr la dureté. Avec ce trait, c’est un ensemble qui vacille, qui tombe alors que s’élèvent les nuages autour, et la tour pourtant solide paraît devoir s’effondrer à de multiples reprises. Mais à l’instar de son propriétaire, elle reste debout, les autres ne devant que s’incliner. Cette inclinaison, le dessin la fait transparaître, dans un vrai tour de maître.

Jean-Christophe Deveney, Tommy Redolfi / Soleil

Une chute en forme d’élévation, l’oxymore est belle pour parler de cet architecte voué à un destin triste lorsque débute sa vie, d’autant que le titre laissait deviner exactement ce que les péripéties réservaient.