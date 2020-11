Inhumain - Valérie Mangin, Denis Bajram, Thibaud De Rochebrune - chronique BD

Résumé : Les passagers d’un vaisseau de colons éclaireurs n’en croient pas leurs yeux : une planète hospitalière les attend, ils en sont persuadés, quitte à crasher leur navette dans un océan illimité. Heureusement, des méduses les aident à atteindre l’unique île des environs, les laissant face à d’autres humains dont la sauvagerie n’a d’égal que la placidité…

Entre l’individu et le collectif, chacun peut se dire qu’il a choisi, à l’heure où l’émancipation des cercles familiaux, tribus ou religieux a permis une plus grande liberté et expression de soi, mais que l’on regrette une volonté farouche et durable d’écologie… Face à une fin inéluctable et des comportements dangereux, quelle est la part de liberté à restreindre ? Ces questions, le duo Bajram/Mangin a voulu les exploiter dans un one shot aux allures de philosophie SF, mais en les déroutant par un sentier tumultueux et même angoissant du thriller. Dans une descente aux enfers entre les quatre éléments de la Nature, c’est la voix de la raison et de la douleur qui émerge, l’unique androïde défendant bec et ongle une humanité qui est privée de libre arbitre afin de la préserver, la faute à un corps qui n’est pas étranger mais qui souhaite seulement se défendre. On pense à Matrix (en un peu plus sordide) pour le pitch initial, ou à un Avatar qui aurait mal tourné (les série Conquête avait déjà testé cet état), toutefois, on ne peut nier qu’il y a une terrible originalité dans cette rencontre entre le sauvageon passif et le colonisateur dans l’action, et en même temps, c’est le propre d’une histoire universelle de remuer autant les tripes et d’ouvrir autant l’esprit.

Valérie Mangin, Denis Bajram, Thibaud De Rochebrune / Dupuis

Cette histoire est amenée d’une main de maître par Thibaud de Rochebrune, qui a peut-être été initié au trait de Bajram pour cet opus, tant leurs deux styles semblent se confondre. Dans des pages magnifiques, où le lagon a tantôt des allures de gorge des enfers et à d’autres de porte du paradis, il y a un héritage d’Universal War One qui n’est pas loin (surtout les premiers albums, très sombres). En choisissant d’alterner bleu, vert, jaune et rouge pour interpréter les quatre éléments, la dimension graphique de l’objet passe au premier plan à de nombreuses reprises, tant le décor est important, car caractéristique de quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus ambigu aussi… En effet, le plus calme n’est pas le moins dangereux, et le plus affolé peut se révéler le plus sage dans cette histoire où les grimaces ont leur importance.

Imposant par sa palette graphique et par sa direction scénaristique, Inhumain est une BD forte, qui d’apparence ne semble pas novatrice, mais elle s’est à l’évidence construite avec assurance et puissance pour devenir à la fois un objet et un sujet d’importance.