La vieille anglaise et le continent – Valérie Mangin, Stefano Martino d’après le roman de Jeanne A. Debats - la chronique BD

Résumé : {La vieille anglaise et le continent} nous plonge dans les eaux océaniques au côté d’un cachalot, dont nous partageons les pensées. En parallèle, Sernac, un chercheur, rend visite à une vieille dame mourante, Anne Kelvin, pour lui proposer un étrange marché...

Critique : L’histoire mène deux lignes parallèles : d’un côté cette visite du chercheur Sernac à Anne Kelvin, mourante, avec tout ce qui s’ensuit pour la vieille femme aux portes de la mort, et de l’autre, un cachalot pensant qui parcourt l’océan avec une idée bien précise en tête. Original, le récit possède un personnage fort avec Anne Kelvin. Même mourante, elle ne cédera rien sur ses valeurs. Eco-activiste, soupçonnée d’éco-terrorisme, elle s’est battue toute sa vie pour la cause animale et aussi pour le bien-être des hommes. Ce personnage que l’on n’approuve pas toujours finit cependant par nous emmener dans son sillage. Nous découvrons petit à petit que dans le monde où elle vit, plutôt celui qu’elle va quitter, le clonage a été mis en place.

On se doute assez vite que les deux trames sont liées, et nous vous laissons découvrir comment en allant lire cette BD. C’est un des points forts de l’histoire. À travers ce récit, ce sont différentes questions de société qui sont abordées : féminisme, écologie ainsi que ce qui fait l’âme humaine ou animale.

On s’étonne de page en page en découvrant ce monde, cette femme, cette situation et le retournement final vous cueille sans prévenir. Peut-on parler d’un happy end dans un tel monde ? Rien n’est moins sûr, mais cette BD nous offre une touche d’espoir.

Valérie Mangin, Stefano Martino / Drago

Valérie Mangin signe là une belle adaptation que Stefano Martino met en images. Il sait recréer la profondeur glaçante des océans, il nous colle à ce cachalot auquel on s’attache pour de nombreuses raisons et nous dépeint en quelques coups de pinceaux ce monde qui se rapproche du nôtre. Il partage au fil des cases des moments magnifiques d’émotions, des ambiances fantastiques, des scènes à la limite du gore. Le dosage entre tous ces éléments participe du rythme de cette BD et de ses instants de surprise. Le travail des couleurs quitte le réalisme pour poser des ambiances dans des teintes parfois vertes, bleues et noires, rouges ou ocres où l’on s’immerge avec plaisir. Les visages réalistes, expressifs, savent nous rendre les personnages présents, attachants. Qu’il s’agisse de Sernac, Kelvin ou de ceux et celles qui les entourent.

La vieille anglaise et le continent est l’adaptation d’un roman de Jeanne A. Debats qui nous entraîne dans les magnifiques fonds marins, dans les recoins de l’âme humaine et dans une société qui a décidé de battre la mort.