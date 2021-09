Jaccuse...! - Jean Dytar - la chronique BD

Résumé : Racontée à travers les témoignages (notamment celui du frère Mathieu Dreyfus) et surtout les journaux de l’époque, l’affaire Dreyfus se présente à nous comme si elle était traitée par les médias et réseaux sociaux contemporains.

Traiter l’affaire Dreyfus n’est pas chose aisée, mais elle est courante. En s’attaquant à cet événement historique, injustice totale et exemple d’antisémitisme, Jean Dytar montre une nouvelle fois que son goût pour l’Histoire et son talent pour la conter sont indéniables. Documenté comme un étudiant de thèse, grâce à Gallica plutôt que les archives poussiéreuses, l’auteur a néanmoins choisi un angle osé et original : si les citations sont toutes référencées et d’origine, la présentation montre journalistes, éditorialistes et protagonistes dans des situations qui imitent les plateaux TV d’aujourd’hui. Et ce dont on se rend compte très rapidement grâce à ce procédé, c’est que les réseaux sociaux du XXIe siècle n’ont pas inventé la haine, la bêtise ou encore le complotisme. Rabâcher des fake news, inciter à la stigmatisation, en profiter pour se tailler une carrière politique à coup de mensonges, les Barrès, Drumont ou Deroulede le faisaient très bien, et au milieu de ces aboyeurs, la Grande Muette portait bien son nom... Bref, ce scandale d’état qui aura poussé Bernard Lazare puis Émile Zola à prendre la plume pour défendre un inconnu, façon chaîne d’info en continu, est une trouvaille qu’il faut lire et louer, car elle ramène énormément de choses actuelles à ce qu’il manque le plus à l’instantané : la nuance et la perspective.

Jean Dytar / Delcourt

Pour ce qui est du traitement graphique, il faut également mettre en valeur ce procédé qui tend à s’approprier les dessins d’époque, reprenant les vrais contours d’un Faure, d’un Jaurès ou d’autres politiciens moins connus en quelques lignes noires sur blanc, pour les intégrer à des plateaux TV ou des discussions... Le tout en costume d’époque, et certaines scènes se répètent sur plusieurs pages, notamment lorsqu’il s’agit de mémoires de Mathieu Dreyfus, ou de l’édito de Clemenceau, donnant tout de même un côté aride sur l’ensemble de cet album monumental.

Jean Dytar / Delcourt

D’une grande importance, cet album #Jaccuse...! tente une nouvelle approche, anachronique, de l’Histoire, en montrant l’Affaire Dreyfus comme un miroir de notre actualité sans la déformer, mais plutôt en lui donnant un côté ancien, et pourtant rassurant.