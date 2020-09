Autour d’elles . T.1 - Shino Torino - la chronique BD

Résumé : Maya ne pensait pas revoir Michiru dans sa vie, puisque la jeune femme s’était volatilisée durant leurs années étudiantes. Mais la voir débarquer chez elle avec un petit garçon cinq ans plus tard, ce n’était pas non plus programmé... S’engage alors une colocation et un quotidien pour le moins originaux, marqués par de généreux sentiments.

Avec un foyer qui semble au premier abord extraordinaire, Shino Torino aborde en réalité très vite des réalités très actuelles : famille monoparentale, place d’une belle-mère dans une famille recomposée, deuil des sentiments lors d’une séparation, peur du rejet... Autant de petits sentiments et micros ressentis qui composent le camaïeu de couleurs du cœur humain. Sans couleurs (puisque noir et blanc), mais avec une vive palette d’émotions. Sans aller jusqu’aux larmes, l’histoire de Maya est touchante, et celle de Michiru, encore en suspens dans ce premier tome. L’arrivée d’un voisin exubérant et la présence d’un petit Yuta aussi drôle qu’attachant malgré ses paroles limitées conduisent un ménage à quatre (au sens de vivre ensemble et non du partage d’une couche) très attachant à avoir quelques aventures propres au quotidien, faites de hauts et de bas qui n’ont, pour l’instant, pas de grandes répercussions. A voir comment évoluera cette situation pas si précaire que cela....

Shino Torino / Akata

En enrobant ce quatuor d’un dessin très doux, où les souvenirs ont d’ailleurs une place importante car presque toujours empreints d’une tranquille nostalgie (au mieux) voire une profonde tristesse (au pire), la dessinatrice a créé un cocon féminin inédit. Le caractère tourmenté de Michiru se retrouve ainsi dans son apparence, tandis que Maya exprime une placidité et une sagesse apparentes, éléments que la narration vient pourtant souvent contredire. Il faudrait donc se méfier de l’eau qui dort, et l’on se prend à espérer que les dénouements seront évidemment plus heureux que tragiques pour cette famille qui gravite autour d’une noyau de filles.

Shino Torino / Akata

Délicat et attendrissant, Autour d’elles met en scène de beaux personnages et une situation qui paraît rare, mais se révèle finalement assez proche d’une foule de sentiments traversée par le commun des mortels, filles ou garçons.