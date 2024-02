Jacques et Chirac - Marc Pistolesi - critique

0 personne

Résumé : Menteur comme personne et gargantuesque, Jacques Chirac est un être complexe, véritable caractère de théâtre. JACQUES serre des mains, chérit le fric, tapote le cul des vaches, déconne et adore l’art ! CHIRAC bise les dictateurs, pilonne et pille l’Afrique et finit par avouer ses crimes : c’est un roi nu. Pour raconter son étonnante histoire, trois comédiens font virevolter plus de vingt personnages : Bernadette, Claude, Mitterrand, Giscard, Sarkozy, Pasqua, Dassault et toute la bande de Jacques Chirac. Entre les Guignols et Mediapart, ce biopic enjoué aborde les dossiers noirs de la République. On s’étonne… et on rit beaucoup ! Parce que le burlesque n’enlève rien au tragique.

Critique : En 2021, Dominique Gosset et Géraud Benech se penchaient déjà sur le cas Chirac dans une pièce sobrement intitulée Chirac. Par le biais d’un dialogue fictif, basé sur des faits réels, entre une femme et l’ex-président de la République se dévoile un personnage teinté de contradictions mais néanmoins sympathique. Après Dieu est mort, Moi aussi, j’m sens pas très bien et Cabaret Louise, Régis Vlachos revient sur le parcours contestable d’un homme d’État dévoré par l’ambition, lui qui n’avait jamais prévu d’entrer en politique. Copyright Fabienne Rappeneau Après son baccalauréat obtenu en 1950, Jacques envisage une carrière dans l’administration. À cette époque il est sympathisant du PCF et vend le journal l’Humanité dans la rue. En 1953, il effectue un voyage aux États-Unis et tombe amoureux d’une jeune femme qu’il prévoit d’épouser. Mais cette amourette venue d’Outre-Atlantique ne sied guère à sa famille qui nourrit d’autres ambitions pour lui. Son mariage avec Bernadette Chodron de Courcel, puis l’influence de Marcel Dassault, ami de la famille et fin limier de la politique et des affaires, le propulse, sans qu’il n’ait rien demandé, vers une carrière d’État toute programmée. Jeté dans l’arène du pouvoir, Chirac s’engouffre sans état d’âme dans les rouages d’une République moins « bleu, blanc, rouge » que l’Histoire a bien voulu nous la raconter. De la complicité de Gaulle lors du génocide biafrais en 1967 à la guerre civile au Congo soutenue par Mitterrand avec la bénédiction de Chirac qui entretient des liens étroits avec le dictateur Mobutu s’étalent sans concession les petits arrangements entre politiques africains et français au détriment du peuple. Copyright Fabienne Rappeneau Mais que l’on ne s’y trompe pas. Nulle intention de la part de l’auteur (dont on devine la tendresse qu’il nourrit pas cet homme si complexe) de tirer un bilan moralisateur ou tragique des soixante-cinq dernières années de la vie politique française, à travers le portait de celui qui mieux que quiconque en incarne toutes les contradictions. Bien au contraire ! Entre une mise en scène plus que dynamique qui enchaîne gags, parodies, déguisements, extraits de reportages ou d’émissions télé, et la performance bluffante de trois acteurs qui, tour à tour, font revivre un Pasqua bedonnant et magouilleur à souhait, un Sarkozy plus agité et fourbe que jamais, une Bernadette ironiquement empesée et une Claude abusivement autoritaire, Jacques et Chirac prend la tournure d’une farce irrévérencieuse qui ne se contente pas de nous amuser. Elle interroge sur notre capacité à pardonner à ceux qui nous gouvernent leurs incartades, pourvu qu’ils soient sympathiques et séducteurs.

Pas sûr que cette pièce incite les abstentionnistes à retrouver la voie des urnes mais il est fort à parier que cette brillante démonstration sociologique qui autorise à se divertir sur des thématiques cruciales ravivera l’intérêt de certains pour les affaires publiques.

Théâtre de la Contrescarpe - 5 rue de Blainville - 75005 Paris

mercredi, jeudi et vendredi à 19h - dimanche à 20h

Jusqu’au 27 avril 2024

Spectacle éligible aux Molières 2024

