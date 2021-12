Je t’attends - Corinne Dreyfuss - la chronique du livre jeunesse

Résumé : Au milieu de la foule, alors que sa maman l’a laissé quelques instants, le jeune Léopold est progressivement pris de panique, croyant être perdu à jamais.

Critique : Corinne Dreyfus réalise des albums où l’objet même du livre et sa manipulation opèrent sur un plan ludique. Ici, elle s’appuie sur une alternance de doubles pages avec du dessin, puis du texte, pour faire ressentir cette peur croissante qui se transforme en terreur lorsque, enfants, nous nous retrouvons perdus dans un endroit bondé de monde et imaginons être abandonnés à tout jamais. Dans les premières, le plan se rapproche progressivement du visage de l’enfant au fur et à mesure que la panique le gagne, l’image étant accompagnée de phrases courtes qui expriment son désespoir par une typographie de plus en plus accidentée, figurant les trémolos d’une voix chevrotante. Les doubles pages de textes, quant à elles, s’appuient sur un narrateur externe, témoin de la scène, qui accentue encore le trouble du personnage. Et alors que le dessin se répète en s’agrandissant, les mots font de même, graduellement sous le signe de l’anaphore. Le dispositif est particulièrement efficace et nous plonge avec grande efficacité dans les souvenirs d’un moment que nous avons tous vécu un jour. Corinne Dreyfus rend cette épouvante visuellement palpable et l’accompagne d’un jeu sur l’intonation de voix que nous réalisons par l’intermédiaire des dessins et des mots (ou plutôt par la mise en visualité des mots). Le dessin, bien que minimaliste, n’en reste pas moins très expressif, en particulier grâce à la subtile tactique de mise en scène élaborée par la dessinatrice. Ainsi, en lisant l’ouvrage, il devient presque impossible de ne pas se prêter au jeu et l’on devient véritablement acteur du récit, entrant pleinement dans le miroir des émotions par le dessin de cet enfant que submerge l’angoisse.

Comme dans ses précédents œuvres, Corinne Dreyfus développe un travail sur le potentiel ludique de la lecture. Avec cette illustratrice, lire devient véritablement un acte, un faire avec, un jeu épanouissant et enthousiasmant.