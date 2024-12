K-Dramas, Et la Corée créa l’homme fatal – Marie Joncquez - chronique livre

Résumé : « K-Dramas, Et la Corée créa l’homme fatal » parle de l’avènement en France des K-dramas, à savoir les séries coréennes. A quoi peut être dû ce phénomène qui rappelle l’explosion des mangas il y a une vingtaine d’années ? Que nous révèlent ces histoires sur la Corée, et sur nous ?

Critique : Le "Hallyu" nous a emportés ! Ce terme, qu’on peut traduire par "la vague", évoque l’explosion des séries coréennes en France. Il y a pas mal de temps que le cinéma sud-coréen s’est progressivement implanté sur notre territoire. Pourtant, en dépit d’une Palme d’or décernée à Parasite de Bong Joon-Ho, les films de Corée du Sud ne déplacent pas les foules dans les salles ou soulèvent de houleux débats. En fait, la série a réussi là où le neuvième art a échoué. Elle est devenue populaire, avec ses fans et ses détracteurs.

Et c’est sur ce phénomène que Marie Joncquez se penche. On pourrait dire que son point de vue est biaisé puisqu’elle est elle-même fan de ces séries. Mais elle adopte une méthode qui nous permet de mieux comprendre les enjeux des scénarios privilégiés, leur aspect répétitif, les conditions de tournage, le star-system, les intrigues et les lieux communs, et elle rattache tous ces éléments à la culture coréenne, la comparant avec la culture française. Son approche est simple et détaillée : le drama s’adresse en priorité aux femmes, leur offrant une vision du monde et de l’homme correspondant à ce qu’elles attendent. Une vision féminine plus que féministe. C’est cette différence que Marie Joncquez nous explique tout au long de ce livre. Dieu créa la femme et la femme créa l’homme fatal. Il ne faut pas l’entendre au sens de "femme fatale" dans sa version masculine, c’est-à-dire un tombeur qui charme et manipule ses proies pour les abandonner après les avoir essorées, non. Il s’agit de l’homme attachant, protecteur, sincère, honnête, qui reconnaît l’autre, la place de cet autre dans son cœur et dans la société. L’homme fatal à la coréenne !

Ce regard surprendra probablement. Pourtant, il est très intéressant, car on pourrait se dire qu’entre ces deux extrêmes, ces deux visions du monde, à savoir, "l’homme nous ment" ou "l’homme est un véritable compagnon de route pour la vie", se trouve le juste milieu.

L’homme et la femme ne peuvent être réduits à un simple trait de caractère, s’avèrent plus complexes et plus riches, portant souvent en eux les deux extrêmes. C’est peut-être le seul reproche que l’on peut formuler à propos de ce livre vraiment intéressant : plutôt que d’opposer deux visions, il devrait les faire coexister.

Parallèlement à cette problématique, le décryptage des motifs de ces séries, leur originalité et leurs jeux avec les clichés, les différents niveaux de lecture, les intentionnalités sous-jacentes aux histoires, l’influence du confusianisme s’avèrent fort instructives.

Cerise sur le gâteau, ce livre donnera probablement envie de voir des séries coréennes pour se faire son propre avis. En effet, on peut tout à faire découvrir ce recueil sans être un fan de K-dramas. Et si on l’est, on peut volontiers comparer son regard à celui de Marie Joncquez.

K-Dramas, Et la Corée créa l’homme fatal est un ouvrage étonnant qui explore pour nous la spécificité des séries coréennes par rapport aux créations occidentales.