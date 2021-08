Taxi driver - critique du film

Résumé : De retour du Vietnam, Travis Bickle est engagé dans une compagnie de taxi new-yorkaise. Mais l’ennui, l’angoisse et la déprime gagnent. Ses aventures nocturnes et la violence quotidienne dont il est témoin lui font peu à peu perdre la tête. Sa rencontre avec une jeune prostituée de 14 ans (Jodie Foster) va tout faire basculer. Torturé par une obsession politique et sociale de "propreté", il s’assigne la tâche de redresser une humanité qu’il perçoit décadante et de protéger la jeune femme.

Critique : Taxi Driver constitue avant tout une terrifiante entrée dans le froid processus de la folie paranoïaque et la lente progression d’un fascisme ordinaire. La descente aux enfers de ce Travis Bickle est proprement saisissante. De Niro est d’ailleurs absolument époustouflant dans cette peinture de l’aliénation par la solitude et dans le portrait de ce justicier de la ville, victime de l’Amérique des années 70. Cette fragilité et cette violence sont rendues dans des images au rythme frénétique.

Autre merveille du film, et personnage à part entière : New York, la nuit. La ville se transforme en une jungle qui réveille chez Travis tous les traumatismes de la guerre et toutes ses obsessions. Scorsese peint à merveille le glauque de cette nuit subie, où les repères éclatent et les codes se bousculent. Reflets des lumières sur les flaques croupies et fumées des bouches d’égouts transforment la ville en une sorte d’enfer.

Un film éminemment pessimiste qui tend tout entier vers sa scène finale mythique. A voir aussi peut-être tout simplement pour son seul "Are you talkin’ to me ?".