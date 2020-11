Kim Traüma . Episode 1 : Silicon Carne - Florent Maudoux, Rebecca Morse - chronique BD

Résumé : Le Centre de traumatologie du campus de la FEAH – Faculté des Études Académiques des Héros –, ou « Traüma Center » pour les habitués, est un point de passage obligé pour tous les apprentis héros. Géré par Maîtresse Kim, guérisseuse spécialisée dans l’art du tatouage thérapeutique, les siamois psychanalystes Castor & Pollux et la soignante stagiaire adepte de cosplay Valkyrie, le centre dispense soins et conseils en réponse à toutes les blessures, qu’ils soient physiques ou psychiques.

Le tome 1 de Kim Traüma est composé de deux histoires indépendantes. Dans la première, La Patiente zéro, Kim et son équipe doivent s’occuper de Vegetalyn, une jeune fille qui vit mal d’avancer dans l’ombre de ses parents et de son frère, super-héros accomplis. Dans la seconde, Silicon Carne, ils viennent en aide au demi-vampire Alucrade et à sa petite-amie Gunther, qui se sent mal dans sa peau (et pour cause c’est un squelette…).

Une nouvelle de quelques pages, Chelimni & Fils, écrite par Isabelle Bauthian et illustrée par Nathalie Vessillier, sépare ces deux récits et se concentre, elle, sur un étudiant rebelle, héritier d’un empire industriel, en froid avec sa figure paternelle.

Florent Maudoux, Rebecca Morse / Ankama Editions

Après les spin-offs Masiko, Rouge, Funérailles et Vestigiales, Florent Maudoux n’en finit plus d’étendre l’univers créé avec Freaks’ Squeele.

Si les premiers peuvent être considérés comme des préquelles – Maudoux y développe sa mythologie au travers de l’histoire d’un personnage en particulier –, Kim Traüma est bien différent et reprend le virage introspectif déjà amorcé avec Vestigiales (où le Traüma Center est d’ailleurs ébauché). Car il y est clairement question de psychologie.

Érotique, Vestigiales était destiné aux adultes. Kim Traüma vise un public plus adolescent et la préface de la psychologue clinicienne Marion Haza, qui signe l’essai Pubertaire dans la culture, donne le ton.

Ainsi, La Patiente Zéro traite du poids de l’héritage familial, de l’influence des réseaux sociaux ou encore de la difficulté de se projeter dans un monde plein d’incertitudes. Dans Silicon Carne, la quête d’une enveloppe plastique façon sex doll pour « habiller » Gunther fait transparaitre en filigrane des thématiques telles que l’acceptation de soi, le diktat de l’apparence ou la maîtrise de ses pulsions.

Florent Maudoux, Rebecca Morse / Ankama Editions

Si la première histoire pourra paraître un peu trop didactique, on retrouve dans Kim Traüma tout ce qui fait l’ambiance de l’univers Freaks’ Squeele, à savoir l’action, l’humour et surtout le côté déjanté.

Une nouvelle fois aussi, les références à pop’ culture sont omniprésentes : là en imitant les traits d’Akira Toriyama dans Dragon Ball, ici en faisant intervenir Walter et Jesse de Breaking Bad, sinon en évoquant les œuvres de ses copains du studio de création Label 619. C’est à la fois drôle et divertissant !

Comme avec Rouge, où il avait laissé l’image à Sourya, Florent Maudoux s’essaie à la collaboration puisque c’est Rebecca Morse (Alyssa, Midnight Tales, Dragons & Poisons…) qui prend les crayons de la seconde histoire. Il y a d’ailleurs une vraie continuité dans l’ouvrage tant les traits des deux artistes sont proches.

Il y a assez peu de choses à dire s’agissant du dessin. Il est parfaitement maîtrisé et reprend les codes de l’œuvre-mère en mélangeant les genres de façon habile. Les plus pointilleux trouveront que le travail sur La Patiente Zéro est un peu en deçà de celui auquel Maudoux nous a habitués, notamment dans Funérailles, mais la qualité est tellement haute dans ce dernier que cela reste anecdotique. On se consolera en admirant ses magnifiques illustrations inspirées des Saisons d’Alphonse Mucha présentes sous la couverture !

Florent Maudoux / Ankama Editions

Au final, Kim Traüma remplit parfaitement son rôle de spin-off, en reprenant des personnages déjà connus et en présentant de nouveaux. Maudoux et Morse ont déjà annoncé qu’un tome 2 était en préparation et se concentrerait en partie sur le mystérieux directeur de la FEAH, Scipio… Affaire à suivre.