Jean Cocteau et Jean Marais. Les choses sérieuses – Isabelle Bauthian, Maurane Mazars – la chronique BD

Résumé : Jean Cocteau est un poète et un dramaturge célèbre lorsqu’il rencontre en 1937 le fringant Jean Marais, aspirant comédien. Cocteau prend son cadet sous son aile et les deux hommes entament une relation libre. Jean Marais devient la muse de Cocteau, qui écrit des pièces à son intention à l’image de {La machine à écrire}. Mais l’époque est troublée et les deux hommes assistent, impuissants, à la guerre et à l’occupation allemande. Les deux hommes restent assez passifs durant les années noires, Cocteau s’avérant même complaisant envers les autorités occupantes, malgré l’arrestation de leur ami le poète juif Max Jacob.

Critique : Deuxième titre de la collection « Dyade », Jean Cocteau et Jean Marais s’intéresse à la relation passionnelle et passionnante entre deux géants de la littérature et du cinéma français. Si Cocteau et Marais évoluent dans un milieu où l’homosexualité est largement admise, les circonstances politiques ne sont guère propices à l’épanouissement. L’album interroge d’ailleurs aussi bien leur relation complexe que le milieu artistique français de cette époque, assez aveugle vis-à-vis des événements. Les deux autrices ne cachent pas les errances de Cocteau, qui publie en 1942 un « Salut à Breker », sculpteur allemand promu par les nazis. L’album reproduit cet article compromettant sur une pleine page et mettent en scène les réaction du tout-Paris, entre complaisance et effarouchement. En parallèle, le récit dévoile les deux hommes dans leur intimité amoureuse. Jean Marais apparaît ainsi à la fois comme une muse et un point de repère pour un Cocteau opiomane. De son côté, le dramaturge initie Marais aux classiques de la littératures et lance sa carrière de comédien, promise à un bel avenir.

Isabelle Bauthian, Maurane Mazars / Steinkis

Le récit s’appuie sur une recherche documentaire approfondie, permise par une bibliographie abondante sur les deux hommes et sur l’époque. Les autrices ont également consulté la presse, et les autrices reproduisent régulièrement dans le découpage des coupures de journaux, tantôt de critiques – parfois incendiaires –, tantôt d’actualité. La précision dont font preuve les autrices dans leur documentation rend cet album très dense à la lecture, d’autant que s’ajoutent de multiples références littéraires et à des personnages de cette époque. À la fin de l’album figure d’ailleurs la liste des personnages historiques croisés dans l’album ainsi qu’une très courte biographie de chacun d’eux. Les bon connaisseurs de la période et de ces artistes se régaleront. Aux autres échapperont sans doute certaines références et subtilités du récit.

Isabelle Bauthian, Maurane Mazars / Steinkis

Si elle est exigeante et parfois difficile à suivre, cette lecture se distingue sur le plan graphique grâce au talent de Mauranne Mazars (prix Révélation à Angoulême pour Tanz ! en 2021), qui excelle tant par la finesse de son trait à l’encre noire que par son choix des couleurs, qui possèdent une véritable dimension narrative. L’album pioche ainsi ses références graphiques dans l’art et le cinéma de l’entre-deux-guerres. La dessinatrice accorde également beaucoup d’importance aux poses de ses personnages. Certaines planches plus symboliques sont par ailleurs un régal pour les yeux.

Fruit d’une recherche aboutie, Jean Cocteau et Jean Marais. Les choses sérieuses est un album dense qui séduit par la qualité de sa reconstitution et le graphisme de Mauranne Mazars.