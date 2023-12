Kroma - Lorenzo De Felici - la chronique BD

Résumé : Les humains vivent reclus dans une cité blanche, pour éviter à des prédateurs avides et sensibles à la couleur. Zet est un orphelin qui sert le grand prêtre, et commence à s’interroger sur les rites et les limites de son monde...

Critique : Nul doute que pour un dessinateur, se lancer seul dans l’aventure de fiction alors qu’on a auparavant été accompagné d’un scénariste doit être assez stressant, ou peut-être bien libérateur. Pour Lorenzo de Felici, désormais bien installé dans le paysage du comic américain grâce à ses illustrations de Oblivion Song aux côtés du grand Robert Kirkman, on pencherait plutôt pour la seconde option. Clairement, hormis le fait qu’un solide scénariste aurait probablement réussi à étirer en longueur ce récit, on a ici affaire à une fableà la fois originale et bien ficelée, qui se sert de la couleur comme prétexte à une histoire d’exclusion, de peur et de vengeance. Les grands traits de tout drame sont incorporés : famille, société, emprise, l’auteur se permettant même de délaisser l’amour habituel au profit d’une amitié spéciale car née du regret et de la culpabilité. Et comme cette fable se structure dans un monde post apocalyptique, où la Nature a repris ses droits grâce à des prédateurs titanesques et issus d’une Floride impressionniste, le lecteur en a pour ses envies narratives.

© Delcourt / De Felici

Pour ce qui est des envies graphiques, De Felici s’en donne également à cœur joie. Le triomphe du noir et blanc annonçait une société sans passion ni sentiment, mais ce constat ne s’arrête pas là. La couleur a une réelle incidence dans la vie des habitants de la Cité blanche, car cette neutralité leur garantit la vie sauve. En cela, une goutte de sang est synonyme de mort certaine, et elle n’est pas seulement symbolique. Très vite, le symbolisme s’efface, puisque le grand prêtre n’assoie son pouvoir que par la monochromie mais n’a pas de diktat farouche sur la couleur et ce qu’elle suggère. Lorsque l’héroïne se retrouve dans la Nature, celle-ci n’est d’ailleurs ni accueillante, ni hospitalière. Pour preuve, lorsque celle-ci est secourue et apprend à maîtriser la nature, le danger rôde toujours sous diverses formes. Ce monde n’est donc pas une allégorie si dichotomique que le résumé ou la couverture pouvaient laisse penser, il s’inscrit dans un ensemble plus complexe sous certains aspects (légendes revigorées, système de castes...) ou même plus simple (la couleur domestiquée, les codes de la survie...).

© Delcourt / De Felici

Fable colorée, Kroma intègre les codes de la survie d’anticipation avec des éléments de critique de la société, créant ainsi un monde où la couleur est le centre mais ne domine pourtant pas tout.