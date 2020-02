Sillage T.20 . Mise à jour - La chronique BD

Résumé : Désormais agent imparable de Sillage, Nävis dérobe au cours d’une de ses missions un dossier qui la concerne, le journal de bord du vaisseau humain Juniville. Les données qu’elle découvre vont lui offrir ce qu’elle recherche le plus : la vérité sur ses origines, et peut être des explications plus imposantes encore...

Lorsqu’une série arrive au cap des vingt tomes, c’est forcément qu’elle a quelque chose de spécial. Sillage passe le cap de la vingtaine avec une jeunesse fringante, puisqu’elle repart dans le passé, bien avant la naissance de son héroïne. Celle-ci est bien présente au début, mais elle laisse place à une histoire originale et détachée du convoi extraterrestre du même nom. Avec les humains en ligne de mire, un système de castes répressif et une enquête dans un voyage à huis clos, on aurait de quoi faire d’ailleurs un très bon film de science-fiction juste avec ce scénario de Jean-David Morvan. Tension, complot, désespoir et bien entendu action rythment un album complet et qui s’éloigne des habituelles missions de Sillage pour une enquête en forme d’explication des origines (notamment celles des fameuses bandes blanches de Nävis !).

Jean-David Morvan, Philippe Buchet / Delcourt

Pour ce qui est du décor, Philippe Buchet ne déroge pas à la règle de la série : des vaisseaux et des extraterrestres crédibles. Une bonne dose d’action au début, avant un calme façon Ad Astra. Non, la vraie originalité, c’est l’importance des humains, puisque jusque là, hormis Nävis et des races proches, les humains étaient absents. Pour autant, on a l’impression qu’ils ont toujours été là, tant les nouveaux personnages apparaissent familiers et en accord avec le reste de la série. Pas de doute, le talent est là et continue de dessiner les contours d’une saga désormais intemporelle.

Pour ce prologue qui arrive bien tard dans la série, le duo a mis les petits plats dans les grands : une enquête à huis-clos au cours d’un voyage colonisateur, des renversements de situations entre caste et religion, et des réponses aux questions du premier tome !