L’Arras Film Festival 2023 est ouvert

News : La 24e édition a démarré par un hommage pudique à Dominique Bernard, professeur de lettres et grand amateur de cinéma, sauvagement assassiné le 13 octobre dernier dans l’enceinte de la cité scolaire Gambetta-Carnot d’Arras où il exerçait depuis de nombreuses années. Après avoir souligné le rôle du cinéma, vecteur d’émotions, de rires, de réflexions, Éric Miot, délégué général du Festival, et le journaliste et critique de cinéma Xavier Leherpeur déroulent les événements principaux de ces dix prochains jours de festivités cinématographiques, allant des rétrospectives en tous genres aux nombreuses avant-premières, en passant par les découvertes européennes et bien sûr la très attendue compétition, et lancent la projection du film d’ouverture Une affaire d’honneur en présence de Vincent Perez et Doria Tillier.

Copyright Claudine Levanneur Doria Tillier et Vincent Perez - Arras Film Festival

Dès le lendemain à 9h30, de nombreux spectateurs foulent la place des Héros pour rejoindre le Megarama qui leur offre un choix varié entre cinéma social et fantaisie ludique : Scrapper de Charlotte Regan ou le parcours rafraîchissant d’une adolescente qui vit seule depuis le décès de sa mère et entend bien éloigner tous les services sociaux, Si seulement je pouvais hiberner de Zoljargal Purevdash mettant en scène l’optimisme d’un jeune garçon bien décidé à trouver le moyen d’assurer sa survie et celle de ses frères et sœurs dans un quartier pauvre d’Oulan-Bator. Mais bien sûr, en ce premier jour de festival, le film le plus attendu est L’abbé Pierre - Une vie de combats d’autant que Frédéric Tellier, le réalisateur, et Benjamin Lavernhe sont venus à la rencontre du public.

Copyright Claudine Levanneur Benjamin Lavernhe et Frédéric Tellier - Arras Film Festival

Un peu plus tard, Karim Leklou et Stephan Castang, réalisateur, se sont, eux aussi, gentiment prêtés au jeu des questions/réponses autour de l’inquiétant, romantique et drôle Vincent doit mourir.

Copyright Claudine Levanneur Stefan Castang et Karim Leklou - Arras Film Festival

Ce dimanche 5 novembre se fait féminin et féministe avec la projection de La nouvelle femme de Léa Todorov sur les combats menés par Maria Montessori pour faire avancer la condition des femmes autant que celle des enfants déficients, Rosalie de Stéphanie Di Giusto qui pose un regard délicat sur le sort réservé à une femme à barbe à la fin du XIXe siècle, Bonnard, Pierre et Marthe de Martin Provost ou la rencontre étonnante entre un peintre et sa muse. Ce 5 novembre met aussi à l’honneur le Japon grâce au très beau film d’animation d’Hayao Miyazaki Le garçon et le héron mais aussi à ce thriller envoûtant autour de la quête d’identité qu’est A man de Kei Ishikawa. Et puis, pour terminer le week-end, Chasse gardée de Frédéric Forestier et Antonin Fourlon, une comédie bien française qui n’a d’autre objectif que d’amuser les foules en opposant Parisiens et campagnards, chasseurs et amoureux des bêtes.

Demain et les jours suivants, la fête continue !