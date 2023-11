Le garçon et le héron - Hayao Miyazaki - critique

Résumé : Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de onze ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide, et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l’entoure et percer les mystères de la vie.

Critique : On pourrait avoir tendance en Occident à relativiser les bombardements terribles que le Japon a subis en 1945. En réalité, même si pour nous, Français, le bien n’était pas forcément situé du côté de l’Empire du soleil, les tragédies familiales ont été universelles. Le garçon et le héron prend son origine en plein conflit mondial, mettant en scène des bombardements sinistres qui ont fait disparaître la mère de Mahito. Le jeune garçon fuit très vite, dans une demeure étrange, appartenant à sa tante qui n’a pas tardé à s’enticher de son père survivant. La femme est déjà enceinte du futur frère ou de la future sœur du jeune garçon, ce qui dit peut-être en substance que la disparition de la mère dans les feux de la guerre n’est pas si fortuite. Toujours est-il que cette installation va se transformer en une formidable quête initiatique pour Mahito qui va tenter de retrouver sa mère disparue grâce à la rencontre avec un héron pour le moins original.

Hayao Miyazaki demeure l’un des plus grands cinéastes japonais du moment. Il a révolutionné le manga avec des œuvres emblématiques comme Le voyage de Chihiro ou Le château ambulant. Il ne s’agit pas forcément du meilleur de ses longs-métrages, le récit pêchant parfois par touches un peu brouillonnes ou une volonté de trop en dire. Néanmoins, Le garçon et le héron affiche un imaginaire sans limite, totalement décuplé dans des univers multiples et sans limite. Les oiseaux sont à l’honneur dans ce conte. Curieusement, ils ne représentent pas le meilleur de la transition écologique. Ce sont des dévoreurs d’étoiles ou d’êtres humains, au lieu d’être des promoteurs de la planète et de la mer. Car la Nature est conviée dans ce récit merveilleux, d’ailleurs comme dans chacun des films de Miyazaki. Elle se révèle dans des étendues d’herbes et de montagnes magnifiques, ou des portions d’océan absolument radieuses.

On se perd souvent dans les longs métrages de Miyazaki. Le cinéaste se plaît à égarer ses spectateurs, au risque peut-être de provoquer la somnolence. Mais il faut accepter de ne pas tout comprendre, de rater des étapes dans ce périple autant hétéroclite que merveilleux. Les personnages se succèdent, dans des habits multicolores ou des figures très plurielles. Les générations se mélangent, l’animalité fusionne avec l’humanité, et les repères se dispersent dans un bain de couleurs et de sons. Il faut saluer l’immense soin apporté aux dessins, aux images, qui, une fois de plus chez Miyazaki, génèrent l’admiration du spectateur. La maîtrise cinématographique est absolue chez le réalisateur japonais qui ne se prive pas d’en rajouter dans les effets.

Le garçon et le héron s’annonce comme une œuvre d’une fécondité incroyable. Tous les sens du spectateur sont convoqués pour le meilleur d’un long-métrage qui réunit dans un seul conte, le merveilleux, le rire, l’Histoire et la lumière.