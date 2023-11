L’abbé Pierre - Une vie de combats - Frédéric Tellier - critique

Résumé : Né dans une famille aisée, Henri Grouès a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abris, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l’Assemblée nationale aux bidonvilles de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d’Emmaüs et le raz de marée de son inoubliable appel de l’hiver 54 ont fait de lui une icône. Pourtant, chaque jour, il a douté de son action. Ses fragilités, ses souffrances, sa vie intime à peine crédibles sont restées inconnues du grand public. Révolté par la misère et les injustices, souvent critiqué, parfois trahi, Henri Grouès a eu mille vies et a mené mille combats. Il a marqué l’Histoire sous le nom qu’il s’était choisi : l’abbé Pierre.

Critique : Simone Veil, Bernadette Chirac, l’abbé Pierre : les vies des figures emblématiques du vingtième siècle n’en finissent pas de s’afficher, avec plus ou moins de bonheur, sur les écrans de cinéma. Henri Grouès dit l’abbé Pierre avait déjà suscité l’intérêt de Denis Amar qui avec Hiver 54 (1989) s’était concentré sur ce mémorable appel en faveur des sans abris, lancé le 1er février 1954 sur les antennes de Radio Luxembourg, qui valut à son auteur une éternelle renommée internationale.

Sans doute n’est-il pas simple de trouver l’ange le plus fédérateur pour parler de ce mythe que tout le monde pense connaître. Frédéric Tellier s’engouffre d’emblée dans la voie chronologique pour survoler toutes les étapes de la vie longue (1912-2007) et foisonnante de celui qui fut religieux, résistant, militant, politique et surtout rebelle. C’est ainsi que nous est offert un récit qui, ponctué d’images d’archives et de quelques surprenantes scènes oniriques, aligne sans grande introspection les événements de la vie médiatique de son héros. Finalement, c’est du regard posé sur un être humain pétri de doutes et de contradictions que jaillira l’émotion tandis que l’interprétation du duo plus que convaincant formé par Emmanuelle Bercot et Benjamin Lavernhe achève de sauver la mise.

Copyright Jérôme Prébois

Né le 5 aout 1912 dans une famille aisée et pieuse de la bourgeoisie lyonnaise, Henri Grouès est ordonné prêtre en 1938 après avoir fait vœu de pauvreté et renoncé à sa part d’héritage familial. En 1942, il entre dans la Résistance sous le pseudonyme de l’abbé Pierre. C’est aussi à cette période qu’il rencontre Lucie Coutaz, résistante de la première heure. En 1945, il devient député de Meurthe et Moselle sur la liste du MRP. En 1949, il fonde la première communauté Emmaüs. En 1954, son appel a un impact national historique et fait de lui la personnalité préférée des Français pour plusieurs décennies. Tels sont les éléments qui ont fondé, à juste titre, la notoriété de cet homme admirable et admiré. S’il fut un tribun hors pair qui a mis ses talents oratoires au service des laissés-pour-compte, son caractère tempétueux et son investissement insatiable le mènent parfois vers des chemins pavés de risques et dérapages en tous genres, qui le poussent à prôner haut et fort la violence plutôt que la lâcheté ou à s’embourber dans des causes politiques scabreuses. En 1957, affaibli et n’ayant sans doute pas fait les bons choix, il est remplacé à la tête d’Emmaüs par des gestionnaires plus préoccupés par l’état des finances que celui des mal logés. Creusant encore davantage les zones d’ombre, le film offre le portrait nuancé de cet homme d’Église traité en rock star. Tiraillé entre son hypersensibilité et son insatisfaction permanente, ses tendances narcissiques et le sentiment de n’avoir pas fait assez, dévoré par une ambition débordante qui l’accable mais le pousse aussi à agir, cet humble pêcheur est attachant. Son amitié amoureuse, poursuivie tout au long de sa vie, avec sa collaboratrice Lucie Coutaz, complète ce tableau éminemment romanesque.

Copyright Jérôme Prébois

Benjamin Lavernhe endosse avec une élégance certaine les oripeaux de l’abbé. Il ne cherche pas à lui ressembler mais capte parfaitement son débit et restitue au plus juste ce cocktail de concentration et de colère. Le jeu, tout en nuances, d’Emmanuelle Bercot, éclaire de mille facettes la personnalité de Lucie Coutaz, une femme moderne et libre avant l’heure qui a œuvré dans l’ombre pour le bien de tous.

Le film aurait certes gagné en rythme s’il ne s’était pas laissé surprendre par la succession méthodique des combats à relater. Pourtant, le portrait de cet homme plus humain que saint propose une réflexion essentielle sur l’abnégation et le sens du partage.