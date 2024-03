L’écuyer et son chevalier T.1 – Scott Chandler – la chronique BD

0 personne

Résumé : Sire Kelton d’Eldergard est un preux chevalier : sûr de sa force, il terrasse ses monstres et ennemis, sillonnant les routes pour mener à bien de nobles quêtes. Tout de moins, c’est ce qu’il raconte à son écuyer, plus porté sur les livres que sur le combat, et aux habitants de Bridgetown. Ces derniers voient avec un certain espoir l’arrivée du chevalier, car le village vit dans la crainte du dragon qui rôde à quelques encablures. Celui-ci semble être à l’origine des désastres qui frappent le village : pont en ruines, maison incendiée, mauvaises récoltes… Fidèle à sa réputation, Kelton d’Eldergard promet aux habitants de les débarrasser du dragon, et part bille en tête pour l’affronter. Il laisse derrière lui son écuyer. Ce dernier décide de mener son enquête sur les phénomènes qui frappent le village et, grâce à son esprit de déduction, en apprend beaucoup sur le fondateur du bourg, le magicien Elden Augerhand, désormais disparu. Et si c’était lui qui était à l’origine des maux de Bridgetown ?

Critique :Ce premier volume d’un diptyque, qui peut cependant se lire comme une histoire complète, reprend avec malice les codes de l’heroïc fantasy pour mettre en évidence le jeune et chétif écuyer, dont les qualités intellectuelles ont raison du mystère qui touche Bridgetown, quand son maître, le chevalier Kelton d’Eldergard, fanfaronne et fonce sans réfléchir. Le renversement est annoncé dès le titre : c’est L’écuyer et son chevalier (Square & Knight en anglais), et non l’inverse. On suit ainsi, au fil d’une trame linéaire à rebondissements (mais sans véritable ennemi), l’enquête du jeune écuyer. Imaginé pour les pré-adolescents, L’écuyer et son chevalier comprend ainsi une morale moderne et bien sentie, qui est adroitement amenée à travers différentes péripéties. Scott Chandler met également en garde son lecteur contre les jugements hâtifs et les effets de groupe, ce qui n’est pas sans résonance avec notre actualité. © Scott Chandler / Rue de Sèvres pour l’édition française Le dessin parfaitement lisible de Scott Chandler s’appuie sur des couleurs automnales et mobilise l’imaginaire graphique de la fantasy : les armures, la tour où vit le dragon, le bourg médiéval, la forêt mystérieuse, sorcellerie, la présence de personnages non-humains… Cet ensemble familier saura accrocher le jeune lecteur pour mieux l’emmener vers le message final du récit. Un album drôle et intelligent, à mettre entre toutes les mains. © Scott Chandler / Rue de Sèvres pour l’édition française

176 pages – 16 €

